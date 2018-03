Autore:

Danilo Chissalè

CI SIAMO In quel di Mandello del Lario c’è qualcosa che bolle in pentola. Il piatto succulento è la versione definitiva della enduro all’italiana, la Moto Guzzi V85. In occasione di EICMA 2017 ha raccolto ampi consensi da parte degli appassionati, ora possiamo confermarvi che la V85 si farà e arriverà presto. La data da segnare a calendario è EICMA 2018, lì la vedremo in versione definitiva che, va detto, si discosterà ben poco dal prototipo visto la scorsa edizione.

ULTIMI DETTAGLI Proprio in questi giorni, sulle strade del triangolo lariano, i tester di Moto Guzzi stanno effettuando gli ultimi test ride per mettere a punto il motore della V85. Il bicilindrico a V crescerà di cilindrata arrivando a 850 cc e svilupperà 85 CV, privilegiando il tiro ai bassi regimi. La nuova piattaforma tecnica del V85 sarà la base su cui Moto Guzzi svilupperà una nuova famiglia di moto di media cilindrata, declinate per andare incontro a differenti destinazioni di utilizzo. Fonti affidabili ci confermano la presenza di una moto prototipo sviluppata su base V85 proprio al prossimo EICMA.

DUE VERSIONI? Il prototipo esposto a novembre ci aveva impressionato per la componentistica al top: freni Brembo, sospensioni Ohlins, e altre chicche da segmento premium. Stando alle indiscrezioni, le versioni potrebbero essere addirittura due, una entry level, meno raffinata per contenere il prezzo d’acquisto, e una versione top di gamma che confermerebbe tutto ciò che abbiamo ammirato durante la kermesse milanese.

DATA D’USCITA In casa Guzzi credono molto nella nuova V85, tanto da volerla rendere disponibile dai concessionari appena il sipario sarà calato sull’edizione 2018 di EICMA. Sul prezzo la nostra fonte non si sbottona, ma per la nuova Guzzi è lecito supporre una concorrenza del calibro di BMW F850GS e Triumph Tiger 800, oltre alle KTM 790 Adventure e Yamaha Tenerè 700 in arrivo. Con una simile concorrenza, non ci sembrerebbe inappropriato per la nuova enduro Guzzi un prezzo attorno ai 10 mila euro. EICMA 2018 è sempre più vicino…l’attesa sta per finire, vi terremo aggiornati.