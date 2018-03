Autore:

Giulio Scrinzi

VENTICINQUE CANDELINE Il 2018 sarà un anno importante per Ducati: 25 anni fa, infatti, la Casa di Borgo Panigale diede vita a una delle due ruote più importanti del panorama motociclistico internazionale. Si tratta del Monster, una pietra miliare che creò il segmento delle Naked e che definì una delle community di appassionati più prolifiche oggi esistenti.

I FESTEGGIAMENTI Per festeggiare al meglio questo anniversario, Ducati organizzerà un raduno speciale in Francia in concomitanza del Sunday Ride Classic 2018, evento internazionale dedicato alle moto da collezione previsto al Circuito “Paul Ricard” a Le Castellet il pomeriggio del 24 marzo. Ma non è tutto, perché a partire dal 5 marzo la Casa di Borgo Panigale ha deciso di onorare il Monster esponendo il primo esemplare del 1993 nel proprio museo, riservandogli una sala dedicata. Ma i festeggiamenti continueranno anche nei mesi successivi, quando andrà in scena la nuova edizione del World Ducati Week 2018, storico raduno che coinvolgerà migliaia di appassionati dal 20 al 22 luglio 2018 al "Misano World Circuit Marco Simoncelli" di Misano Adriatico.