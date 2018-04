Autore:

Simone Dellisanti

EPRIX PARIGI Con l'Eprix di Parigi 2018 la Formula E si sposta sul Circuito di Parigi per riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP di Roma. Sul circuito di Parigi la sfida elettrica si riaccende sabato 28 aprile con le prove libere, le qualifiche, la superpole e la gara che si correranno tutte in un'unica giornata. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio di Parigi in TV, in diretta o in differita.

IL TRACCIATO Con i suoi 1,92 km, il circuito di Parigi circonda l'emblematico complesso Les Invalides, con 14 curve e la linea di partenza situata sul Boulevard des Invalides, di fronte al Museo Rodin. Da lì, i piloti dovranno completare 49 giri prima che un vincitore possa salire sul podio di Parigi per essere celebrato dallo champagne.

ORARI TV Il round parigino del mondiale elettrico sarà trasmesso in diretta su Italia e Italia 2. Clicca qui per scoprire tutti gli orari tv del GP di Francia 2018: prove, qualifiche e gara.

