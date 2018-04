Autore:

Simone Dellisanti

VERGNE C'E' E' di Jean-Eric Vergne, il pilota della Techeetah, la vittoria dell'Eprix di Parigi, ottavo round del campionato di Formula E, la competizione a ruote scoperte 100% elettrica. Il francese nella sua gara di casa si è confermato leader della classifica iridata gestendo al meglio la partenza e i bollenti spiriti di Sam Bird (DS Virgin) e del suo compagno di team Lotterer. Dopo la vittoria di oggi, il francese ha aumentato il margine su Sam Bird nella classifica piloti, oggi autore di una buona performance ma anche di un finale pazzesco e…su tre ruote.

LOTTA SERRATA La seconda posizione in palio sul podio di Parigi va a un arrembante Di Grassi (Audi ABT), autore di una bella rimonta insieme alla sua Audi ABT sugli stretti tornanti parigini, ai danni di Sam Bird prima e di Lotterer poi. Dietro di lui, con la terza piazza, Sam Bird che è riuscito a strappare la terza posizione del podio grazie al deficit di Lotter che ha perso energia elettrica proprio sul traguardo. A nulla è valso il tentativo del pilota della Tacheetah di ostacolare il pilota DS, ostruendone il sorpasso zigzagado in pista. Un comportamento ai limiti del regolamento che hanno danneggiato la monoposto di Bird, giunta sul traguardo con la posteriore sinistra danneggiata.

NON BENE! Nulla di buono da segnalare per il nostro pilota di casa, Edoardo Mortara (Venturi Formula E Racing) che finisce largo in curva e va a toccare il muro. Alla fine per l'italiano c'è solo la tredicesima posizione.

CLASSIFICA FINALE