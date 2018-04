Autore:

Simone Dellisanti

TUTTI A ROMA Ci siamo. La prossima tappa del mondiale elettrico si svolgerà sulle strade italiane, in modo particolare, la Formula E sta per sbarcare sulle strade di Roma, presso il quartiere dell'EUR.

IL CIRCUITO Il primo E-Prix di Roma aprirà le porte alle monoposto 100% elettriche il 14 aprile 2018. Con un tracciato di 2.7km, il Circuito è uno dei più lunghi della stagione, ciò significa maggiori probabilità di vedere sorpassi e sportellate ruota a ruota. Scopri il circuito a questo link.

PROVE LIBERE, QUALIFICHE, GARA Di seguito il format della gara per capire come destreggiarsi tra prove libere, qualifiche, gara e tutti gli eventi di contorno dedicati al pubblico. Vi ricordiamo che l'evento di gara non si svolgerà su due giorni, come succede per esempio per la F1, ma il tutto si svolgerà nella giornata di sabato.

SABATO INIZIO ATTIVITÁ LUOGO 08:00 1° Sessione prove libere Pista 08:55 Roborace Pista 09:35 CBMM E-Bike Pista 10:30 2° Sessione prove libere Pista 12:00 Qualifiche Formula E Pista 12:45 Super Pole Formula E Pista 13:45 E – Race (simulatori) Gaming Arena 14:00 Sessione Autografi Allianz E-Village 14:00 Roborace Pista 15:00 Drivers Parade Pista 15:30 Posizione in griglia Griglia 16:00 CBMM NIOBIUM ROME E- PRIX 2018 presentato da Mercedes EQ Pista 17:05 -Premiazione Podio

GLI ORARI TV Le qualifiche e la gara dell’EPrix di Roma verranno trasmesse in diretta televisiva Mediaset sui canali Italia 1 e Italia 2. Di seguito tutto gli orari tv per seguire in diretta l'E-Prix di Roma di Formula E 2018.

Diretta su Italia 1 e Italia 2

Ore 12:00, Qualifiche

Ore 16:00, Gara

BIGLIETTI A malincuore vi comunichiamo che per l'E-Prix inaugurale di Roma, tutti i biglietti per le tribune e i titoli di accesso per le zone prato, sono SOLD-OUT.

INFO MOBILITA' Per consentire il montaggio (3 - 12 aprile) e lo smontaggio (16 - 22 aprile) del circuito, il quartiere dell'EUR sarà interessato da un programma di lavorazioni progressive, che si svolgeranno in orario notturno e che comporteranno alcune modifiche dello schema di circolazione, di sosta e la deviazione dei percorsi delle linee bus a servizio del quartiere. Per maggior informazioni sulle modifiche della mobilità pubblica e privata, clicca qui.

