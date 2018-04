Autore:

Simone Dellisanti

SUPERPOLE IN CASA E' di Jean-Eric Vergne, il pilota della Techeetah, la pole position dell'Eprix di Parigi ottavo round del campionato di Formula E, la competizione a ruote scoperte 100% elettrica. Il francese non ha fatto troppi complimenti ai suoi avversari ed essendo in testa nella classifica piloti, si è preso subito la prima posizione sulla griglia dipartenza. Vergne è stato il più veloce con il tempo di 1'01"144 rifilando ben due decimi a Sam Bird pilota della DS Virgin. Terzo Lotterer (Techeetah) davanti a Engel (Venturi) e da Costa (MS&AD Andretti).

QUALIFICA SUPERPOLE

Superpole 1 VERGNE J.TECHEETAH 1'01''144 2 BIRD S.DS VIRGIN RACING FORMULA E +0''277 3 LOTTERER A.TECHEETAH +0''343 4 ENGEL M.VENTURI FORMULA E TEAM +0''397 5 FELIX DA COSTA A.MS&AD ANDRETTI FORMULA E +1''661

CLASSIFICA QUALIFICA