Autore:

Simone Dellisanti

TU QUOQUE Abbiamo ancora negli occhi la gara 100% elettrica di Roma, vinta da Sam Bird sulla sua DS Virgin Racing, che è già tempo di pensare alla prossima tappa della Formula E 2018, l'EPrix di Francia. Questa volta, sullo sfondo, non ci sarà più il Colosseo ma bensì la Tour Eiffel a osservare i 1930 metri del tracciato cittadino di Parigi con il suo asfalto irregolare e sconnesso, l'ideale per mettere in difficoltà i piloti della serie elettrica lungo le 14 curve strette della pista cittadina.

IL MANGIARANE Dopo il trionfo di Sam Bird a Roma, davanti a tutti nella classifica piloti si presenta un francese: Eric Vergne, pilota della Tacheetah che in Francia vuole, se ossibile, rifilare ancora più punti di distacco (ora sono 14) ai suoi diretti avversari. Come di consueto prove libere, qualifiche, superpole e gara si animeranno lungo una sola giornata, sabato 28 aprile. Di seguito gli orari per seguire in diretta tv le fasi salienti di questo Gran Premio di Parigi 2018.

ORARI TV

Prove Libere 1 (45 minuti): ore 8:00-8:45

Prove Libere 2 (30 minuti): ore 10:30-11:00

Qualifiche (60 minuti): ore 12:00-13:00 Diretta Mediaset Italia 1

E-Prix: ore 13.00 (Studio Show) ore 16.00 Diretta Gara Mediaset Italia 1