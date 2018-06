Autore:

Giulia Fermani

NOLEGGIO VOLKSWAGEN Noleggio Volkswagen: la formula che estende ai privati i vantaggi del noleggio a lungo termine è disponibile per Volkswagen T-Roc e Volkswagen Nuova Polo, oltre che per Nuova up!, Nuova Golf e Nuova Tiguan. Compresi nel canone RCA, assicurazione infortuni conducente, copertura furto, danni e incendio, tassa di proprietà (bollo), manutenzione All Inclusive e antifurto connesso.

PER QUALI AUTO E A QUALI CONDIZIONI Noleggio Volkswagen offre a chi lo sceglie la possibilità di scegliere l’ammontare dell’anticipo da versare, la durata del contratto (che può essere da 24 a 48 mesi) e la percorrenza totale, con una forbice da 20.000 a 200.000 chilometri. Le auto che è possibile portare a casa con questa formula sono T-Roc 2.0 TDI Advanced BMT 4MOTION DSG da 150 cv (299 euro al mese), Nuova Polo GTI 2.0 TSI DSG da 200 cv (199 euro al mese), Nuova Golf R 2.0 TSI DSG 5p. da 310 cv (249 euro al mese), Nuova up! GTI da 115 cv (179 euro al mese) e Nuova Tiguan 2.0 BiTDI Advanced R-Line BMT 4MOTION DSG 240 cv (299 euro al mese).