Autore:

Luca Cereda

BOLLINO ROSSO Tre lettere fanno la differenza: GTI. Dietro alle quali c'è un mondo di passione e una tradizione fatta di auto compatte e potenti. La Golf è la più famosa, ma anche questa Volkswagen Polo GTI 2018 nel suo piccolo non scherza.

ABBONDA IN CC Ha 200 cavalli sotto il cofano e lo stesso motore, un duemila turbobenzina, della Golf GTI (che però ha 45 cavalli in più); per ora, purtroppo, abbinato solo a un cambio DSG a 6 rapporti. La cilindrata è un aspetto da non sottovalutare, considerando che le principali rivali della Polo GTI - intendo Fiesta ST ma anche le francesi Peugeot 208 Gti e Clio RS - montano motori più piccoli: da 1.5 o 1.6 litri.

IN DIVISA Come tutte le GTI, poi, questa Polo aderisce a un'estetica che la Casa ha tramandato nel tempo. Non parlo solo dei paraurti più sportivi, dello spoilerino al tetto, delle pinze freno rosse, del doppio terminale di scarico di cerchi più grandi e appariscenti (da 17'', per arrivare, volendo, anche a 18'') ma di veri e propri segni di riconoscimento. Come la striscia rossa sulla griglia, la griglia nera a nido d'ape o i sedili rivestiti in tessuto scozzese. Che forse non piaceranno a tutti, ma sono un must delle Volkswagen GTI.

HI-TECH E poi pedaliera in alluminio, fascia rossa che attraversa plancia, volante in pelle con cuciture in rilievo, ecc. Insomma una Polo GTI 2018 è una Polo evidentemente più sportiva, ma alla Volkswagen maniera: senza eccessi. Ed è anche una Polo molto ben equipaggiata: la strumentazione digitale Active Info Display, l'infotainment da 8 pollici e la ricarica wireless dello smartphone, ad esempio, sono di serie, tanto per fare alcuni esempi.

MACCHINA VERA E, infine, è una Polo di sesta generazione, con tutto quel che ne consegue. Carrozzeria solo 5 porte, un'abitabilità più generosa rispetto alle hot hatch di pari categoria, un bagagliaio vero (351 litri). La lista degli angeli custodi disponibili comprende il sensore Blind Spot, il sistema proattivo di protezione occupanti, il cruise control adattivo, ma solo la frenata anti collisione multipla e il controllo perimetrale Front Assist con frenata d'emergenza e riconoscimento dei pedoni è di serie. Prezzo? 25.650 euro.