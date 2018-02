Autore:

La redazione

L'ACQUISTO FURBO La nuova Mercedes Classe A 2018 è stata l'auto più attesa degli ultimi mesi. Del resto c'era da aspettarselo visto l'enorme successo che ha riscosso la seconda generazione, ancora per poco in listino. Un'auto molto apprezzata tanto dagli uomini quanto dal pubblico femminile per la sua linea e per il piacere di guida. Con l'arrivo del nuovo modello le quotazioni dell'usato avranno un leggero calo fisiologico. Ecco perché se stavate pensando di fare l'acquisto furbo potrebbe essere il momento giusto. Ma che cosa bisogna controllare prima di comprare una Mercedes Classe A prodotta dal 2012 ad oggi per non andare incontro a problemi?

OCCHIO AI FIANCHETTI Una particolare delicato sulla Mercedes Classe A è rappresentato dai listelli cromati alla base dei finistrini: tendono a scollarsi con il caldo. Passando in abitacolo bisogna stare attenti ai fianchetti in pelle dei sediliche che si screpolano con facilità. Occhio anche al pomello dell'infotainment che potrebbe incepparsi. Buona la pelle del volante, ottime le plastiche della plancia, la qualità della Casa della Stella si vede: se queste appaiono usurate potreste sospettare un uso particolarmente pesante.

POTREBBERO ESSERE I CUSCINETTI Un'altra cosa cui prestare attenzione sono i cuscinetti ruota. Su Classe A ci sono stati diversi casi ri rottura superata la soglia dei 100.000 km. Nulla di grave, sia chiaro, con una spesa di qualche centinaio di euro il problema si risolve. Come accorgersi di un cuscinetto usurato? Fate un giro di prova: se una delle ruote fischia (non in frenata) meglio controllare.

SOTTO IL COFANO Uno dei propulsori più diffusi sulla Classe A è il 4 cilindri diesel 1.5 cc di derivazione Renault. Un motore robusto dalle buone prestazioni e dai consumi bassissimi. C'è poco da controllare: è robusto, ma gli iniettori sono delicati e la sostituzione comporta una spesa di circa 1.200 euro. Occhio anche ai supporti motore, che a lungo andare potrebbero cedere. Per ulteriori approfondimenti sulla Mercedes Classe A 2015 guardate il video della nostra rubrica Chek Up Usato.