Autore:

Marco Congiu

BABY-TESLA La Tesla Model 3 è l'utilitaria elettrica che nei piani di Elon Musk dovrebbe contribuire alla diffusione dell'auto elettrica nel mondo. Dotata di un'autonomia sulla carta interessante e di prestazioni coinvolgenti – almeno secondo la scheda tecnica – la Model 3 è tornata agli onori della cronaca a seguito di una produzione più lenta rispetto a quanto inizialmente promesso. Nonostante ciò, si continua comunque a parlare della piccola di Tesla.

FA FREDDO Mettere alla prova la Tesla Model 3 è il sogno di molte redazioni. Un gruppo di youtuber del New England che si definisce fondatore di un canale educativo per creare video unici su Tesla e altre auto elettriche al fine di guardare il mondo da una prospettiva diversa e più ecologista, ha di recente messo alla prova pratica del freddo la Model 3. Con una temperatura esterna di circa 3 gradi sotto lo zero e dopo una bella gelata, il proprietari si avvicina alla Tesla, dovendo necessariamente compiere alcune operazioni prima di poter partire in tutta sicurezza.

VEDERE PER CREDERE Ammettiamolo, a molti capita di trovare l'auto congelata al mattino. Il canale Now you Know offre semplici consigli per scongelare la propria Model 3 senza problemi. Solo che l'operazione vi chiederà almeno una decina di minuti.