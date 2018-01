Autore:

Marco Congiu

NON È TUTTO ORO Nel mondo dell’auto, più che in ogni altro campo, non si può vivere di promesse. Ne è l’esempio più lampante, per certi versi, Tesla. La casa californiana di Palo Alto, forte dei proclami del fondatore Elon Musk che la vedevano produrre 500 mila auto all’anno entro il 2018, è parecchio lontana da quanto promesso, nonostante i numeri siano in crescita. Ma andiamo con ordine.

VORREI MA NON POSSO È del 2016 l’annuncio di Musk del raggiungimento da parte di Tesla della produzione di 500 mila veicoli all’anno entro il 2018. Con il 2017 alle spalle da qualche giorno, i numeri promessi dal manager sono ancora parecchio lontani. La Model 3, l’auto che avrebbe dovuto far compiere il definitivo salto in avanti a Tesla, stenta a decollare. Nel quarto trimestre 2017, a fronte di una produzione totale di oltre 24.500 veicoli, solo un decimo – 2.425 – sono Model 3. Le premesse erano ben altre. «Mentre continuiamo a concentrarci su qualità ed efficienza piuttosto che spingere semplicemente verso il massimo volume possibile nel più breve periodo di tempo, prevediamo una crescita leggermente più graduale durante il primo trimestre per chiudere probabilmente a un ritmo settimanale di circa 2.500 Model 3. Intendiamo raggiungere il traguardo dei 5.000 veicoli a settimana entro la fine del secondo trimestre» si legge nel comunicato diffuso dalla casa.

QUELLO CHE FUNZIONA C’è tuttavia soddisfazione per i risultati raggiunti da Model S e Model X. Sia l’ammiraglia che il SUV stanno macinando numeri da record: la Model S ha chiuso il quarto trimestre a +20%, mentre ancora meglio ha fatto la Model X con +38%. Il 2017, poi, ha visto un totale di 101.312 veicoli consegnati sommando questi modelli, pari al +33% rispetto al 2016. “L’inferno produttivo” – come ha definito lo stesso Musk la produzione della berlina - e le promesse sulla Model 3 ci insegnano una cosa: non promettere le stelle se non sai arrivare alla Luna.