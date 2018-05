Autore:

Lorenzo Centenari

LA MASERATI DEI NOLEGGI Metti una giornata di puro relax, le dolci colline del Chianti a far da sfondo, una fiammante Maserati a esaudire ogni capriccio di papà, mamma e figlioletti. Metti, inoltre, che la nostra Levante non sia nemmeno nostra, ma in gentile prestito da Hertz, compagnia che di noleggi qualcosa si intende. Metti, infine, che al posto della classica famiglia patriarcale in salsa italica, il Suv Maserati ospiti a bordo una coppietta cinese a caccia di scatti d’autore, o una “modern family” californiana in visita agli avi toscani, o due sposini russi in viaggio di nozze. Scendere le scalette dell’aereo, e - con l’entusiasmo in corpo di una terra tutta da scoprire - montare ai comandi di Levante, non prima di aver ricevuto un’accoglienza umana degna della miglior tradizione tricolore, a turisti di Paesi lontani deve trasmettere emozioni non comuni. Benvenuti in Hertz Selezione Italia, il biglietto da visita che una nazione mostra al mondo intero.

AMBASCIATORI DEL MADE IN ITALY Pensiamoci. L’auto a noleggio è spesso il primo, primissimo, rito che un visitatore compie non appena tocca terra in una meta sconosciuta. Addirittura, sbriga la prassi ancora prima di lasciare l’aeroporto. Ebbene, anche il gesto di affittare un’auto può trasformarsi in esperienza da album dei ricordi. Persino in opera d’arte, se il prodotto e il servizio rispecchiano standard da manuale. E con l’ingresso in flotta di Maserati Quattroporte, Maserati Ghibli e Maserati Levante, colui che da dopodomani 1° giugno pescherà l’auto a nolo tra uno dei gioielli della Selezione Italia Hertz by Fun Collection, non potrà che avere del Paese un primo impatto principesco. La quota dei driver stranieri? Attorno al 65%, destinazioni a lungo raggio (Usa e Asia Pacifico) in testa.

HERTZ CHIAMA ITALIA Mancava, alla gamma Selezione Italia del colosso Hertz (per chi vivesse in un mondo tutto suo, una delle più grandi compagnie in assoluto nel rent-a-car aeroportuale, nonché uno dei marchi più riconoscibili su scala globale), la definitiva ciliegina sulla torta. Il tridente di sportive del Tridente (ciascun esemplare è equipaggiato di 3.0 V6 diesel 250 cv) completa ora un’offerta (attiva dal 2016) che già includeva Alfa Romeo Stelvio, 4C e Giulia Veloce, Abarth 595 Competizione e Turismo, Abarth 124 Spider, infine Fiat 500 Cabrio. Una squadra che al meglio rappresenta il gusto e la sensibilità tutta italiana declinata in chiave auto. Appuntamento dunque a dopodomani 1° giugno negli aeroporti e nelle agenzie selezionate di Roma (Fiumicino), Milano (Malpensa e Linate), Venezia, Firenze e Olbia. Visita il sito ufficiale per conoscere le coordinate.

APPUNTAMENTO IN PIAZZETTA L’iniziativa rafforza la vocazione Hertz, 234 stazioni di noleggio short-term in tutta Italia, di promuovere in ogni sua forma i valori, la passione, l’artigianato che il mondo ci invidia. Prenotando un modello della collezione: salti la fila al desk, vieni accompagnato alla piazzola dedicata (Piazza Italia) e ottieni dallo staff tutte le info utili (itinerari del Touring Club compresi) a godersi ogni singolo istante del viaggio. “Un’esperienza di noleggio di altissimo livello, a bordo di automobili semplicemente uniche”. Così Massimiliano Archiapatti, amministratore delegato di Hertz, classifica il programma Selezione Italia. “Dalla prossima estate, Maserati Ghibli, Quattroporte e Levante saranno inoltre disponibili anche in Sardegna e Sicilia – rivela Archiapatti - e accompagneranno i turisti alla visita delle località più esclusive del nostro Paese”.

COLLEZIONISTI DI EMOZIONI Oltre ai brand italiani, i clienti Hertz del servizio Fun Collection (solo uno fra le varie Green Collection, Family Collection, Prestige Collection e Dream Collection) potranno in ogni caso continuare a scegliere anche tra una selezione di modelli di altri marchi. Brand premium quali Audi, Mercedes, Jaguar, Land Rover, Volvo, al pari di alternative più popolari. Per una flotta che spazia dallo sport utility alla cabriolet, passando per la classica berlina. Tariffe? 350 euro al giorno circa per guidare Levante. Ma se sei iscritto al programma Gold Plus Rewards, in omaggio si riceve lo speciale dispositivo Hertz Connect per usufruire gratuitamente del wi-fi. Dentro e fuori l’auto prescelta. Selezione Italia, ovvero: un’auto a nolo per qualche giorno, un visitatore conquistato per sempre.