Autore:

Giulia Fermani

NISSAN MICRA IN TOUR Presentata al Salone di Parigi 2016, la Nuova Nissan Micra ha rivoluzionato il modello precedente nello stile, nelle dimensioni e nelle dotazioni tecnologiche di serie. E' iniziato ieri il tour virtuale della piccola giapponese - quasi 4 metri di lunghezza per 1,7m di larghezza e 1,45m di altezza- pensato da Nissan come un percorso di 20 tappe che toccherà 15 città italiane. La Micra protagonista del tour è una Micra...molto micro! si tratta infatti di un modellino originale Nissan e sarà lui il protagonista delle foto degli instagramers che documeteranno il tour.

IL RACCONTO DEL VIAGGIO SU INSTAGRAM La quinta generazione della berlina compatta di Nissan percorrerà (virtualmente) le strade di Roma, Latina, Pescara, Napoli, Bari, Lecce, Catania, Palermo, Cagliari, Firenze, Bologna, Modena, Treviso, Milano e Torino e offrirà a tutti coloro che seguiranno il suo percorso prendere parte al tour con le immagini scattare da loro. Sarà possibile sfogliare il diario virtuale del viaggio attraverso le fotografie condivise da 20 Igers appartenenti alla community Instagramers Italia. #inviaggioconMICRA

Le tappe del Tour:

Roma (17 gennaio) (19 gennaio) ​(21 gennaio)​ (22 gennaio)

Latina (25 gennaio)

Pescara (28 gennaio)

Napoli (29 gennaio)

Bari (1 febbraio)

Bari (4 febbraio)

Lecce (5 febbraio)

Catania (8 febbraio)

​Palermo (11 febbraio)

Cagliari (12 febbraio)

Firenze (15 febbraio)

Bologna (18 febbraio)

Modena (19 febbraio)

Treviso (22 febbraio)

Milano (25 febbraio)​ (26 febbraio)

Torino (1 marzo)