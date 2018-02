Autore:

Marco Congiu

IN ANTICIPO Il Salone di Ginevra 2018 si avvicina ad ampie falcate e sono molte le case automobilistiche che stanno svelando in questi giorni le loro anteprime. Tra di queste troviamo certamente la nuova Mercedes-AMG G63, figlia del restyling della celeberrima Classe G.

FORZA BRUTA Solitamente, il primo fattore che andiamo ad analizzare quando descriviamo un nuovo modello o un restyling è l’aspetto estetico. In questo casi, facciamo volentieri un’eccezione, andando a parlare del motore che batte sotto il cofano della Mercedes-AMG G63: altro non è se non il famoso V8 biturbo da 4.0 litri, capace di una potenza di 585 CV per un monumentale 850 Nm di coppia massima. Tradotto in prestazioni, la G63 brucia lo 0-100 km/h in 4,5 secondi raggiungendo una velocità massima di 220 km/h, nonostante le quasi 2,5 tonnellate di peso. Il cambio automatico il 9 rapporti TCT abbinato alla trazione integrale 4Matic Performance AMG.

TUTTA GRINTA LA Mercedes-AMG G63 non passa di certo inosservata, e a voler ben guardare le differenze rispetto alla nuova Classe G 2018 balzano subito all’occhio. Troviamo paraurti specifici per l’allestimento, oltre ad una presa d’aria maggiorata, necessaria a raffreddare il mostruoso propulsore. I cerchi in lega sono enormi, arrivando fino a 22”, collegati idealmente da delle pedane cromate utili ad aiutare a salire a bordo di questo mastodonte. Non mancano i terminali di scarico laterali, simbolo del modello.

HI-TECH Non poteva mancare un deciso lavoro di affinamento degli interni, sulla nuova AMG G63. Per prima cosa, il display della plancia si avvicina a quello delle ultime Mercedes, con il doppio monitor da 12,3”, dal quale è possibile controllare ogni funzionalità del fuoristrada. Grande opulenza per i pellami e per i rivestimenti in Dinamica, mentre completano il quadro i sistemi di assistenza alla guida ultimi nati in casa Mercedes. Non manca, poi, il sistema di tre differenziali bloccabili elettromeccanicamente.