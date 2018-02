Autore:

Giulia Fermani

LO STAND MERCEDES A GINEVRA 2018 Mercedes, stando alle indiscrezioni delle ultime settimane, sembrerebbe intenzionata a partecipare con il botto al Salone di Ginevra di quest'anno. L'elenco delle novità che la Casa della stella ha in serbo per la kermesse elvetica, infatti, sono tantissime: dalla nuova Classe A ​ di quarta generazione, disponibile anche nella variante ibrida plug-in, alla nuova super cattiva Classe G Mercedes-AMG G63 equipaggiata con un V8 biturbo da 4.0 litri e 585 cv. Ufficializzato anche l'arrivo imminente della nuova Mercedes-AMG GT a quattro porte.​ Al fianco della sedan sportiva rivale della Panamera, Mercedes-AMG GT4, sfileranno a Ginevra 2018 anche i restyling della Classe C 2018 nelle versioni berlina e SW, a quattro anni di distanza dall'uscita del modello attuale, e la ricchissima Classe S Maybach restyling 2018. Per conoscere in dettaglio tutte le novità Mercedes seguite in diretta i nostri live dal Salone di Ginevra 2018 dall'8 al 18 marzo prossimi.