Autore:

Matteo Gallucci

DATE Come tutti gli anni durante il mese di marzo andrà in scena in Svizzera il Salone di Ginevra 2018 ovvero il salone dell'auto più importante d'Europa. La kermesse svizzera è estremamente longeva, inaugurata nel 1905, e arriva quest'anno alla sua 88 esima edizione. Le date da segnarsi sul calendario sono quelle che vanno dal 8 al 18 marzo per il pubblico mentre il 6 e 7 marzo saranno giornate dedicate alla stampa e agli addetti del mondo automotive precedentemente accreditati.

AUTO DELL'ANNO L'importante premio di Car of the Year 2018 verrà deciso il giorno 5 marzo, come sempre alla vigilia rispetto all'apertura dei cancelli del Salone di Ginevra. Come da tradizione l'elezione dell'auto dell'anno vedrà la proposta di sette finaliste che dovranno succedere alla Peugeot 3008 vincitrice del premio nel 2017. Quale sarà la nuova regina? La sfida è tra: Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, BMW Serie 5, Citroen C3 Aircross, Kia Stinger, SEAT Ibiza e Volvo XC40.

ORARI Per accedere al Palexpo di Ginevra durante i giorni dell'evento espositivo gli orari variano rispetto al giorno della settimana garantendo sempre 10 ore di tempo giornaliere per potere guardare e toccare con mano tutte le principali novità del mondo dell'automobile. Durante le giornate aperte al pubblico l'orario di apertura nel weekend va dalle ore 9:00 alle ore 19:00 mentre da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle 20:00.

PREZZI BIGLIETTI Come fare per acquistare i biglietti d'ingresso del Salone di Ginevra 2018? Inanzitutto una buona notizia: nessun rincaro rispetto allo scorso anno. Il prezzo del biglietto adulto è di 16 franchi, i bambini dai 6 ai 16 anni e pensionati pagano 9 franchi mentre sotto i 6 anni si entra gratis. Il prezzo scende a 11 franchi a biglietto per i gruppi di almeno 20 persone mentre entrando dopo le ore 16:00 c'è una tariffa unica per tutti di 8 franchi. Se volete evitare lunghe code agli sportelli del Palexpo bisogna utilizzare il metodo di pagamento online visitando il sito ufficiale dell'evento: gpa-salonauto.shop.secutix.com e stampare il biglietto in formato PDF o conservarlo sul vostro smartphone in formato digitale.

COME ARRIVARE Noi di Motorbox andremo in auto partendo dalla nostra redazione di Milano. Bisogna calcolare almeno 3 ore e mezzo di viaggio e il consiglio è quello di passare dal traforo del Monte Bianco, seguire sempre i cartelli per Ginevra, senza prendere la deviazione verso Lione, e dirigersi verso le indicazioni dell'aeroporto di Ginevra-Coirtin costeggiando la città. Ci sono anche delle offerte combinate che permettono di risparmiare qualcosina sul costo della gita. Le Ferrovie Federali Svizzere, ad esempio, integrano biglietto treno e ingresso al Salone a prezzo scontato, mentre Gèneve Tourism e Congrès propone soluzioni di ingresso e pernottamento a partire da 64 franchi. Per chi raggiunge Ginevra passando dal Traforo del San Bernardo, con il biglietto di sola andata (risalente ad almeno 72 ore prima) mostrando il ticket del Salone di Ginevra si ha diritto al passaggio di ritorno gratuito. In più il Palexpo è adiacente all'Aeroporto Internazionale di Ginevra collegato ottimamente con le città italiane di Roma, Brindisi, Venezia, Napoli e Catania. Davvero ampio il parcheggio nei pressi dell'area del Salone, costa 25 franchi al giorno, ed è fornito di servizio navetta gratuita che porta fino all'ingresso della manifestazione.

NOVITA' AUTO All'interno del Geneva International Motor Show 2018 troverete anticipazioni e novità dal mondo dei motori. Le protagoniste saranno concept car, SUV, crossover ma non solo. I brand premium tedeschi porteranno almeno una novità a testa: Mercedes presenterà la nuova generazione di Classe A e la premiere europea di Classe G. Audi risponde con il nuovo Q3 e BMW con X7. Anche i costruttori giapponesi puntano sul mondo SUV con la nuova Subaru Forester e il nuovo Suzuki Jimny. Verrà svelata la nuova Skoda Fabia restyling 2018 ma mancano all'appello due brand come Opel e DS ufficialmente per taglio dei costi.