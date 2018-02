Autore:

Marco Congiu

PRONTA PER IL SALONE Dopo aver visto da vicino la nuova BMW X3 in occasione del Salone di Francoforte 2017, adesso tocca al nuovo SUV coupé mostrarsi: con la X4 2018 BMW completa l'offerta dei suoi sport utility di segmento D. C'è da dire che la X4 di precedente generazione ha avuto vita breve – solo 4 anni – anche se le va riconosciuto di aver inventato il segmento dei SUV premium di dimensioni medio-grandi: il SAC, Sport Activity Coupé, come lo chiamano in BMW.

EVOLUZIONE, NON RIVOLUZIONE La nuova BMW X4 2018 cambia, pur rimanendo fedele a sé stessa. Se, va detto, il frontale è molto simile a quello della nuova X3 – e non poteva essere diversamente – il posteriore cambia rispetto al passato: i fanali sono a sviluppo orizzontale, più affusolati che in passato, avvicinandosi maggiormente allo stile Mercedes, pur mantenendo carattere e personalità. La coda spiovente, poi, è il vero tratto distintivo della nuova X4: non è massiccia ed imponente come sulla sorella maggiore X6. La X4 è sportiva senza essere eccessiva, fattore che potrebbe contribuire a renderla un successo. Le dimensioni sono pur sempre generose: 4,75 metri di lunghezza per 1,92 di larghezza non sono proprio pochini, anche se va detto che l'altezza si riduce, toccando il metro e sessantadue. Tradotto, la dinamica di guida dovrebbe essere migliore, a fronte di un baricentro più basso. I cerchi, infine, hanno dimensioni dai 18 ai 21”.

TELAIO E MOTORI A fronte di una distribuzione perfetta dei pesi – 50:50 tra anteriore e posteriore – la nuova X4 attinge a piene mani dal know-how di BMW sotto il versante della telaistica e delle motorizzazioni. Da una parte abbiamo lo sterzo a demoltiplicazione variabile, il controllo elettronico delle sospensioni e i freni marchiati M Sport, dall'altra abbiamo una cospicua pletora di motori a disposizione, partendo dal 2.0 Diesel da 190 CV, passando per il 2.0 a gasolio da 231 CV e 500 Nm di coppia e continuando con il 2.0 turbobenzina da 184 e 252 CV. Per chi volesse esagerare, poi, non manca la potenza della X4 M40i: sei cilindri in linea che erogano 360 CV e 500 Nm di coppia in grado si spingere il SUV da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi. Chi volesse un 3.0 litri Diesel a sei cilindri in linea potrà scegliere le potenze da 265 CV o 326 CV.

INTERNI HI-TECH Se dentro la nuova BMW X4 vi sembra identica alla X3, ci vedete bene. Ma la cosa non è affatto un male, anzi! Nuovo volante multifunzione, head-up display a richiesta, cruscotto black panel da 12” e display dell'infotainment da 10,5” insomma, tutta la tecnologia che si può avere. Ua differenza sostanziale la troviamo nella capacità del bagagliaio tra X3 e nuova X4: il SUV Coupé parte dai 525 litri sino a un massimo di 1.430, perdendo qualcosa anche a livello di abitabilità per la testa dei passeggeri posteriori. Alla voce assistenti alla guida, la lista è lunga: driving assistant plus con steering and lane control assistant, lane keeping assisant e side collision protection spiccano di sicuro, anche se non manca l'assistente vocale in grado di comprendere il linguaggio naturale. Tra, infine, gli allestimenti proposti: xLine, M Sport X e M Sport. Non si conoscono ancora i prezzi, ma sappiamo che la vedremo al Salone di Ginevra 2018.