Autore:

Luca Cereda

RITORNO ALLE ORIGINI Ha tre porte come la prima Range Rover, quella del 1970. Ma è un unicum, in tutto e per tutto. Primo perché nessun altro oggi osa fare una suv-coupé delle dimensioni di una Range (la stessa Land Rover finora ha riservato questa carrozzeria alla piccola Evoque); secondo perché questa Range Rover SV Coupé verrà prodotta in soli 999 esemplari in tutto il mondo, diventando un oggetto piuttosto raro.

REGALO DI COMPLEANNO Ne vedremo passare una al salone di Ginevra 2018: è un regalo che Land Rover si fa per festeggiare i suoi primi 70 anni di storia. Senza lesinare sul lusso, a quanto pare; questo primo teaser con vista dall'alto immortala un abitacolo rivestito di pregiato pellame e caratterizzato da una lunga consolle centrale in radica che divide l'interno in quattro sedute singole. La foto conferma anche la soluzione delle sole tre porte: per tutti i San Tommaso che finché non vedono non ci credono.

ARTIGIANALE Ogni Range Rover SV Coupé verrà assemblata manualmente dagli specialisti del reparto SVO (Special Vehicle Operations) nel Regno Unito. Prima ancora del passaggio a Ginevra, il debutto assoluto è fissato online per il 6 marzo.