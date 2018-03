Autore:

Giulia Fermani

STAND LAND ROVER Quella che vedremo sfilare al salone di Ginevra 2018, la Land Rover Range Rover SV Coupé, è un regalo che Land Rover si fa per festeggiare i suoi primi 70 anni di storia.​ Ha tre porte, come la prima Range Rover del 1970, e verrà prodotta in soli 999 esemplari in tutto il mondo. Al suo fianco, per far concorrenza alla Classe G, anche una edizione speciale - e limitata a soli 150 esemplari per tutto il mondo - da 170mila euro con motore da 405 Cv del Defender, Land Rover Defender Works V8.