Autore:

Simone Dellisanti

ANCORA PIU' AUTOMATICA Peugeot punta forte sulla sua 308 e per questo è sempre pronta a migliorarla con nuove tecnologie come il nuovo cambio automatico a 8 rapporti (EAT8) che prenderà il posto dell' EAT6, l'automatico a sei innesti. Il nuovo cambio automatico promette di ridurre i consumi fino al 7% rispetto all’EAT6 grazie alla riduzione del peso vettura di 2 kg e al passaggio automatico alla modalità veleggio (freewheeling), ossia quando l’auto è in rilascio.

COME IN BARCA Sono sicuro che vi domanderete, ma questa modalità veleggio, cos'è? Ai più, è conosciuta come modalità Eco ad altri come, appunto, veleggio. Comunque si voglia chiamare, è una funziona che interessa il cambio della vettura e permette di ridurre gli attriti interni del cambio così che, nelle fasi in cui il motore non produce coppia, fa avanzare la vettura per inerzia come se fosse in folle. Questa modalità permette di risparmiare sul consumo di carburante. Il suo inserimento è possibile quando non viene rilevata nessuna pressione sul pedale dell’acceleratore e del freno.

PER LA GUIDA Il cambio EAT8 offre un maggior comfort di guida con il convertitore di coppia reso più fluido, utile per aumentare il piacere di guida. Il tutto è accompagnato dal selettore del cambio automatico Shift and Park by wire e le palette al volante di serie, che permettono di gestire i rapporti del cambio anche con la modalità automatica attiva. Per una maggiore sicurezza, la posizione parcheggio si inserisce automaticamente allo spegnimento del motore.

MECCANICO MENO PRESENTE Il cambio EAT8 richiede una manutenzione davvero esigua, perché non è necessario alcun intervento o cambio dei liquidi. L’olio a bassa viscosità è garantito per tutta la durata di vita del veicolo. Il cambio automatico EAT8 sarà abbinato alle motorizzazioni PureTech 130 S&S e BlueHDi 130 S&S. La nuova versione GT della Peugeot 308 con il motore a benzina PureTech 225 S&S è abbinata di serie al cambio automatico EAT8 a 8 rapporti.