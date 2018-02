Autore:

Marco Congiu

STILE E CARATTERE La nuova Peugeot 208 Black Line è un allestimento speciale dell’utilitaria del Gruppo PSA. Presentata in occasione dell’ultimo Motor Show di Bologna, la 208 Black Line è un Limited Edition disponibile in 1.200 esemplari offerti con una dotazione di serie già ricca, senza tuttavia esagerare sotto il profilo delle motorizzazioni.

LOOK FRESCO Diversamente rispetto alla versione di serie, la Peugeot 208 Black Line vanta profilature bianche per la calandra ed i retrovisori esterni, che fanno da perfetto contraltare ad inserti neri che troviamo nei cerchi in lega Titane da 16” ed ai copri specchietti sempre neri. Il volante è rivestito in pelle, mentre i vetri posteriori sono oscurati. Non manca poi la compatibilità con Android Auto ed Apple CarPlay offerta di serie grazie al Mirror Screen.

ANCHE PER NEOPATENTATI La Peugeot 208 Black Line non ha bisogno di gridare sotto il cofano. Le motorizzazioni a listino sono due: il benzina PureTech da 82 CV ed il Diesel BlueHDI da 75, potenze utilizzabili anche dai neopatentati.