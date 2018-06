Autore:

Lorenzo Centenari

BENVENUTA AL SUD Non poggerà piede su asfalto prima del 2020, non almeno nella sua veste definitiva. Perché la concept, al contrario, il sapore della strada lo ha già assaggiato. E che strade. Per il suo debutto sullo schermo (al momento, quello del pc o dello smartphone), Mercedes EQA sceglie come sfondo la Sicilia e i suoi paesaggi mozzafiato. Un minuto di pellicola a rendere omaggio sia alla costa, ai casali, agli uliveti tra Capo San Vito e il Monte Cofano, con una digressione tra i tavolini della piazzetta di Marzameni, sia alla futura compatta elettrica della Stella, capolavoro annunciato di tecnologia, design e autonomia. Clicca su Play per goderti una sequenza di immagini da cartolina.

SEGNALI DAL FUTURO Svelata in anteprima mondiale allo scorso Salone di Francoforte, la Mercedes EQA Concept sfrutta almeno in minima parte la meccanica di Classe A, ma la declina in chiave "emission free". Due motori elettrici, uno per assale, per una potenza di 272 cv e una coppia di 500 Nm. Range di percorrenza fino a 400 km grazie a batterie agli ioni di litio dalla chimica sopraffina, ma soprattutto un tempo di appena 10 minuti per recuperare (anche in modalità wireless) 100 km di autonomia. Nel video la entry level della futura gamma EQ sfoggia strisce luminose sulle fiancate, fari posteriori a tutta larghezza, infine una calandra "digitale" (che cambia disegno e tonalità) come non si era mai vista prima. Al prossimo episodio.