Autore:

Emanuele Colombo

ALLESTIMENTO SPECIALE In occasione del Salone di Ginevra 2018 si svela un nuovo allestimento della berlina del biscione: l'Alfa Romeo Giulia Veloce Turismo Internazionale, con motore benzina 4 cilindri da 2 litri e 280 CV.

COME CAMBIA L'allestimento Ti porta in dote cerchi in lega da 19”, pinze dei freni verniciate in rosso, minigonne e calandra in fibra di carbonio e, per gli interni dell'auto, rivestimenti in pelle e Alcantara con battitacco (illuminato) e pomello del cambio in carbonio.

L'INFOTAINMENT L'impianto infotainment di Giulia Veloce Turismo Internazionale è l'Alfa Connect 3D con schermo da 8,8" incastonato al centro della plancia e l'impianto audio è firmato Harman Kardon. Tutti i dettagli nel video. Per le altre novità presentate dal Biscione a Ginevra clicca su stand Alfa Romeo.