Autore:

Luca Cereda

INTERVISTA ABARTH E FIAT Performance e rispettività sonole due parole chiave rispettivamente per Abarth e Fiat al Salone di Ginevra 2018. Facciamo il punto delle novità con Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat and Abarth Brand. Guarda il video dell'intervista.