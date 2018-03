Autore:

Lorenzo Centenari

ITALIAN TASTE Quando l'occhio vuole la sua parte, e anche la propria sete di connettività va a tutti i costi assecondata. Pur escludendo anteprime di volume, al Salone di Ginevra 2018 il marchio Fiat mostra pur sempre i propri progressi in chiave stilistica e tecnologica. Gli allestimenti trasversali S-Design e Mirror sono pacchetti ricercati e di ottimo gusto, esercizi di arte e ingegneria che all'esigente pubblico locale non passeranno inosservati.

124 S-DESIGN Debutta in prima assoluta Fiat 124 Spider S-Design, serie speciale che della roadster torinese esalta l'indole sportiva. Basata sull'allestimento Lusso, la 124 S-Design si arricchisce di ulteriori accessori Mopar come roll-bar e montante anteriore e calotte specchietti retrovisori in colorazione brunita. Completano il quadro i cerchi in lega leggera da 17 pollici dal design specifico, il badge tricolore sul posteriore e la banda adesiva rossa sul fianco.

500 MIRROR A Ginevra, l'esposizione Fiat si completa dunque anche delle edizioni Mirror di 500, 500L e 500X. Stavolta, il focus cade sulla tecnologia digitale: salgono a bordo radio Uconnect con display HD Live touchscreen ad alta risoluzione da 7 pollici, l'integrazione col protocollo Apple CarPlay e la compatibilità con Android Auto. Per guidare 500, e al tempo stesso sentirsi connessi come nello studio di casa.