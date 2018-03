Autore:

Marco Congiu

LEGGEREZZA ED ELEGANZA Salone di Ginevra interessante per Abarth. Il marchio dello scorpione porta alla kermesse elvetica la nuova 124 GT, declinazione con hard top della mitica 124 Spider, e la 695 Rivale, realizzata in collaborazione con i cantieri Riva.

PESO PIUMA La 124 GT si fa forte di un tetto removibile in fibra di carbonio dal peso di appena 16 kg con cristallo dotato di sbrinatore integrato. Ovviamente, migliorano l'insonorizzazione e l'isolamento acustico rispetto alla versione con il tetto in tela, oltre a dare alla 124 Abarth un look nel complesso più filante. L'Abarth 124 GT è proposta nella colorazione Grigio Alpi Orientali, abbinabile a richiesta al cofano nero opaco che si rifà alla Abarth 124 Rally. Confermato il 1.4 turbo MultiAir da 170 CV e 250 Nm di coppia, che fa scattare la 124 GT da 0 100 km/h in 6,8 secondi prima di raggiungere una velocità massima di 232 km/h. Lo scarico Record Monza è di serie, mentre il cambio automatico Esseesse si paga a parte.

CANTIERI NAVALI L'Abarth 695 Rivale nasce dalla collaborazione tra lo Scorpione e i cantieri navali Riva. Oltre alla naturale sportività della 695, su questo modello troviamo materiali di pregio che arrivano direttamente dal mondo della nautica, su tutti la linea di bellezza. Aperte le portiere, veniamo accolti da un abitacolo ricco ed elegante, con interessanti inserti in mogano, acero e volante in pelle blu. Confermato il 1.4 MultiAir da 180 CV e 250 Nm, che fa raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo in 6,7 secondi, toccando poi una velocità massima di 225 km/h. Come euipaggiamento di serie non manca il sistema di infotainment Uconnect con display touchscreen da 7” e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, oltre ai freni firmati Brembo, ai cerchi in lega da 17” e allo scarico Akrapovic con terminali in carbonio. Non si conoscono, ancora, i prezzi di listino della 124 GT o della 695 Rivale.