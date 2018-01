Autore:

Marco Congiu

MINI ME La Ford Ecosport è arrivata al restyling di metà carriera. La Ecosport 2018 ora ha un design più vicino a quello delle grandi di casa, la Ford Kuga e la Ford Edge. Devo ammettere di esserne stato particolarmente incuriosito al Salone di Francoforte 2017 e oggi finalmente posso metterci le mani sopra. I cambiamenti ci sono e sono evidenti sin da una prima occhiata: la presa d'aria frontale è più grande con fari che ricordano molto da vicino quelli dei SUV più grandi di Ford. Il davanti, nell'insieme, è più cattivo rispetto alla versione precedente. I fianchi, soprattutto sulla nuova Ford Ecosport ST Line, spiccano per carattere e personalità, anche per via dei cerchi bicolor in lega da 18”. Dietro, come da tradizione per ogni restyling che si rispetti, la fanaleria è stata rinnovata, evolvendosi rispetto a quella precedente. Manca la ruota di scorta a vista, ma chi la volesse la potrà richiedere come optional.

DENTRO: È QUI LA... FIESTA? Gli interni della Ford Ecosport 2018 prendono le distanze rispetto la versione precedente. Non nascondo che, una volta salito a bordo, ho avuto fortemente l'impressione di essere a bordo della nuova Fiesta, dal momento che i richiami sono numerosi con l'utilitaria di casa Ford che di recente abbiamo messo contro altri mostri sacri del segmento. Quello che colpisce sin da subito è il display centrale che equipaggia il sistema di infotainment Sync 3, l'ultimo sviluppato dal costruttore americano. Il cruscotto porta in dote il giusto mix di elementi analogici e digitali, senza dare eccessivo spazio alla tecnologia come altri brand tedeschi ci hanno abituato. Di buona qualità i rivestimenti della plancia e comodi i sedili, che sembrano pensati per durare anche se gli occupanti non sono propriamente dei pesi piuma. Di spazio dietro per persone quasi oversize come me non ce n'è in abbondanza, ma se foste di corporatura standard starete più che comodi. Il bagagliaio si dimostra ampio per la categoria, partendo da 356 ai 1238 litri.

INTEGRALISTA Con il restyling, la Ecosport si arricchisce di un upgrade non da poco: la trazione integrale. Le quattro ruote motrici non sono una caratteristica comune per i SUV di Segmento B: il sistema Intelligent All Wheel Drive riesce ad indirizzare la coppia motrice fino al 50% al posteriore, aiutandoci così quando l'auto perde aderenza su terreni viscidi o sconnessi. Compattezza, peso contenuto e la trazione integrale potrebbero essere una delle armi vincenti della Ford Ecosport 2018.

QUINTO COSTA? La Ford EcoSport restyling parte da 18.750 euro di listino per l'allestimento Plus, con ogni avanzamento di allestimento che costa 3.250 euro. Sono tre le versioni in cui la EcoSport si offre al pubblico: Plus, Titanium ed ST-Line. Adesso però sono proprio curioso di capire come va, quindi recupero un mazzo di chiavi e sono pronto a macinare chilometri.