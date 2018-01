Autore:

Emanuele Colombo

LE REGINE DEL MERCATO A battezzarle Segmento B è stata la Commissione Europea e molti preferiscono chiamarle citycar; in italiano si direbbero piuttosto utilitarie, ma comunque le vogliate nominare, da parecchio tempo a questa parte, sono queste auto le vere regine del mercato, con una quota che in Italia supera di slancio il 36 per cento. Lunghe attorno ai 4 metri, con carrozzeria a due volumi, abbiamo messo alla prova Citroen C3, Ford Fiesta, Nissan Micra, Suzuki Swift e Volkswagen Polo, ossia 5 tra i modelli più nuovi e interessanti. Li abbiamo guidati su strada e sulla pista del Centro Guida Sicura ACI-Sara di Lainate e...

NON CHIAMATELE CITYCAR Alla fine dei giochi, il problema del nome si è riproposto, perché le segmento B si sono rivelate modelli molto eclettici e non così facile da definire: infatti sono perfette per la città, ma adatte a sopportare anche i lunghi viaggi, quindi il nome citycar gli sta stretto. Inoltre, se ci si lascia tentare da optional e allestimenti top, il prezzo arriva quasi a raddoppiare rispetto alle versioni base e anche l'appellativo utilitarie finisce per stonare su quelle che potrebbero ricordare delle ammiraglie in miniatura. Alla fine il nome più adatto sembra sia compatte, anche se in passato questo nomignolo definiva le auto più grandi, quelle di segmento C. D'altra parte 4 metri era la misura delle segmento C di qualche anno fa, ed ecco che le segmento B si meritano la promozione sul campo. Di seguito raccogliamo le schede tecniche di ogni modello: per approfondire la prova su strada, cliccate sui rispettivi nomi.

Modello Citroen C3 PureTech 1.2 110 CV S&S EAT6 Shine Ford Fiesta EcoBoost 1.0 100 CV AT, 5 porte, Titanium Nissan Micra 1.5 Dci 90 CV Tekna Motore 1,2 litri benzina 3 cilindri 1,0 litri benzina 3 cilindri 1,5 litri diesel 4 cilindri Potenza 120 CV 100 CV 90 CV Coppia 205 Nm 170 Nm 220 Nm Consumo dichiarato 4,9 l/100 km 5,2 l/100 km 4,4 l/100 km Cambio A6 A6 M5 Trazione Anteriore Anteriore Anteriore Velocità 188 km/h; 0-100 in 9,8” 180 km/h; 0-100 in 12,2” 179 km/h; 0-100 in 11,9” Misure 4,00 x 1,75 x 1,47 metri 5 posti 4,04 x 1,74 x 1,48 metri 5 posti 4,00 x 1,74 x 1,46 metri 5 posti Bagagliaio Da 300 a 1.300 litri Da 303 a 984 litri Da 300 a 1.004 litri Prezzo 18.650 euro 20.250 euro 19.800 euro