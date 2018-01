Autore:

Marco Rocca

LA VERIANTE CATTIVA Il motore è quello preso in prestito dal pick up F-150: un 2.7 V6 turbo a benzina che per l'occaisione ha guadagnato 20 cv. La nuova Ford Edge ST può contare sulla bellezza di 335 cavalli. Il SUV di grandi dimensioni dell'Ovale Blu, per ora disponibile solo per il mercato americano, può contare sulla trazione integrale abbianata al cambio automatico a 8 rapporti comandabile anche dai paddle al volante. Ciliegina sulla torta un'inedita modalità di guida Sport, che offre una risposta più aggressiva del pedale destro.

LE MODIFICHE Se è vero che alle spalle della nuova Ford Edge ST c'è il lavoro degli uomini del reparto sportivo Ford Performance, è anche vero che non poteva finire tutto con un motorone pompato, anche se siamo in America (n.d.r). Scherzi a parte, assetto sportivo studiato ad hoc per tenere paralleli con il suolo gli oltre 4 metri e 80 cm di auto, cerchi da 21 pollici e un impianto frenante specifico completano il quadro firmato ST.

QUEL BLU PUFFO Riconoscere la Edge ST non è difficile. Oltre al tipico azzurro delle versioni by Ford Performance, ci sono paraurti con prese d'aria più grandi, terminali di scarico a doppia uscita e sedili ad alto contenimento. Ma le novità non finiscono qui visto che la nuova Edge ST nasce dal restyling 2018 della Ford Edge, e già. Nella gallery, con carrozzeria rossa, si può vedere anche la versione "liscia" appena rinnovata.

LE NOVITA' DEL RESTYLING Oltre al leggero facelift del frontale, le novità più importanti si concentrano sulla dotazioni di sicurezza. Arrivano il Post-Collision Braking per evitare incidenti dopo una prima collisione, dell'Evasive Steering Assist che aiuta il guidatore a evitare veicoli fermi o lenti agendo sullo sterzo. Risponde presente anche l'Adaptive Cruise Control con Stop-And-Go e Lane Centering. Sulla Suv americana debuttano inoltre lai ricarica wireless per lo smartphone, l'impianto audio B&O, il FordPass Connect con hotspot wi-fi a bordo e App per controllo remoto del veicolo. Si aggiorna anche il Sync 3, ora compatibile con l'assistente virtuale Amazon Alexa.