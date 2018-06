Autore:

La Redazione

FACCIAMO CHIAREZZA Esistono ad oggi tre macro categorie: auto Mild Hybrid, Full Hybrid e Plug-in Hybrid, qui rappresentate rispettivamente dalla Suzuki Swift, dalla Toyota C-HR e dalla Mitsubishi Outlander PHEV. Ogni tipologia di ibrido ha caratteristiche proprie: in termini di tecnologie, prestazioni, guida, prezzo d'acquisto e costi. E noi, per spiegarveli, abbiamo realizzato una serie di video.

ESPERIENZA DI GUIDA Guidare un'auto ibrida significa guidare un'auto più tecnologica. E questo, forse, potrebbe spaventare qualcuno. Tranquilli: la tecnologia green è nascosta e lavora da sola. Però, se si sceglie un'auto ibrida, tanto vale sfruttarne le caratteristiche. Capire come funziona e adattare il proprio stile di guida per consumare meno e valorizzare al massimo il suo potenziale. Ci sono regole generali, valide per tutte le ibride. Ma guidare una mild hybrid, una full o una plug-in richiede anche accorgimenti specifici. Prendendo i due estremi, si può oscillare tra una guida sostanzialmente tradizionale come quella della Swift a una guida più specializzata al volante della Outlander PHEV. Una precisazione importante: i consumi che indicheremo tra poco sono misurati nel mondo reale, tramite il computer di bordo, e possono dare indicazioni generiche per il tipo di auto. Non sono però adatti per un confronto tra i tre modelli del servizio, in quanto troppo diversi per massa e tipologia.

MILD

Se non avete nessuna intenzione di cambiare il vostro stile di guida, è il mild l'ibrido che fa per voi. Non dà pensieri, né quando si va in officina né quando si è al volante: praticamente non si sente. Eppure c'è e, nel suo piccolo, dà un contributo nel ridurre consumi ed emissioni, anche se è bene ricordare che di strada in solo elettrico non ne fa.

Il lavoro del mild hybrid si può monitorare in un apposito quadrante della strumentazione, che riporta i flussi di energia: da lì si capisce quando il piccolo motore elettrico sta contribuendo alla spinta oppure no. Sempre da lì è possibile curare lo stato di carica della batteria che lo alimenta.

Come in tutte le ibride, è fondamentale il recupero dell'energia cinetica in rilascio e in frenata. Quindi è meglio guidare con l'occhio lungo, nel tentativo veleggiare il più possibile con il piede che sfiora appena l'acceleratore per tenere la velocità col minimo del gas, di rallentare senza usare i freni e usare il piede leggero nelle ripartenze al semaforo. Con la Swift Hybrid S siamo arrivati a 4,3 l/km. Non male.

Con il mild hybrid, poi, ci si può godere un buon cambio manuale, secco e ben guidato come quello della Swift che segna una netta differenza con gli automatici delle rivali. Sulla Swift Hybrid S l'ibrido fa coppia con un brillante 3 cilindri turbobenzina da 112 CV per un peso totale dell'auto di appena 950 chili, a tutto vantaggio delle prestazioni e del piacere di guida.

FULL

Nelle ibride full il contributo dell'elettrico si fa sentire molto di più: sui consumi e sulla guida. Ma non all'orecchio. Se le batterie hanno accumulato energia a sufficienza, negli stop&go si riparte senza far rumore , con la sola spinta della corrente: a tutto vantaggio della silenziosità e del comfort.

Vale sempre la regola di non affondare il piede destro quando scatta il verde: più si è dolci sull'acceleratore, più si sfrutta il motore elettrico e meno si consuma, evitando di chiamare in causa il termico. L'ideale è raggiungere quanto prima una velocità adeguata e poi sostenere l'andatura con piede felpato. Veleggiando, in città la batteria si ricarica spesso consentendoci, alla lunga, di percorrere diversi chilometri senza sprecare una goccia di carburante.

Premendo il tasto EV mode si può chiedere alla Toyota C-HR di viaggiare in elettrico. Se c'è abbastanza carica, lei vi accontenta: per un massimo di 2 km consecutivi e una velocità non oltre i 50 orari. Invece a velocità costante, in salita o nei sorpassi, motore termico e motore elettrico lavorano sempre insieme.

I 122 CV dell'ibrido C-HR non incollano certo al sedile, ma garantiscono una marcia fluida e, complice il cambio e-CVT, una guida rilassante. Anche se non manca un piccolo effetto di trascinamento tipico di questa trasmissione. Il pedale del freno è invece molto modulabile per gli standard di una ibrida, che deve ricaricare le batterie anche attraverso la frenata.

Sull'ibida full bisogna imparare anche a frenare e avere l'occhio lungo: sfiorate il freno per aumentare la ricarica appena capite di dovervi fermare più avanti e aumentate poi l'intensità della frenata. Frenare tanto solo negli ultimi metri non è il modo migliore per ricaricare le batterie.

La batteria della C-HR dà l'impressione di essere piuttosto lesta nel ricaricarsi, il che è un bene per i consumi. Guardando la strumentazione, che comunica diversi dati sulla guida ibrida, il computer di bordo dice 5,5 l/100 km alla voce consumi.

PLUG-IN