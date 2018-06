Autore:

La Redazione

FACCIAMO CHIAREZZA Esistono ad oggi tre macro categorie: auto Mild Hybrid, Full Hybrid e Plug-in Hybrid, qui rappresentate rispettivamente dalla Suzuki Swift, dalla Toyota C-HR e dalla Mitsubishi Outlander PHEV. Ogni tipologia di ibrido ha caratteristiche proprie: in termini di tecnologie, prestazioni, guida, prezzo d'acquisto e costi. E noi, per spiegarveli, abbiamo realizzato una serie di video.

COME FUNZIONA Cominciamo occupandoci di tecnica. Il concetto di partenza è semplice: un'auto ibrida ha due motori, uno a combustione interna, a benzina o a gasolio, e uno elettrico. I due motori collaborano per rendere l'auto più pulita ed efficiente, immagazzinando energia quando andrebbe sprecata, in frenata e decelerazione, e utilizzandola quando il motore termico consuma e inquina di più, nelle partenze e in accelerazione.

INZIAMO L'ANALISI L'impatto, però, non è lo stesso tra ibrido e ibrido. Perché la componente elettrica ha vari gradi di complessità e dà un contributo in proporzione crescente. Dunque, scheda tecnica alla mano vediamo cosa cambia a livello di architettura, di componentistica e di potenziale tra ibride mild, full e plug-in.

MILD

L'ibrido mild rappresenta la tecnologia più semplice con cui un'auto può essere omologata come ibrida ed entrare gratis nelle ZTL . L'aspetto determinante è la presenza di un motore elettrico che partecipa alla trazione, ma è molto piccolo ed è alimentato da una batteria altrettanto piccola: tanto nelle dimensioni quanto nella capacità.

. L'aspetto determinante è la presenza di un motore elettrico che partecipa alla trazione, ma è molto piccolo ed è alimentato da una batteria altrettanto piccola: tanto nelle dimensioni quanto nella capacità. Come in tutte le ibride, il motore elettrico funziona anche da generatore: nelle fasi di decelerazione e frenata, cioè, recupera dell'energia che altrimenti andrebbe dispersa. Energia che viene immagazzinata dalla batteria, qui posizionata sotto il sedile guida, e poi sfruttata in accelerazione. Oppure per far funzionare lo start&stop: il dispositivo che spegne e riavvia automaticamente l'auto al semaforo.

L'ibrido mild non permette di muoversi con la sola spinta dell'elettrico , nemmeno per brevi tratti, tanto basta, però, per fornire al motore termico un piccolo aiuto, abbassando così consumi ed emissioni. Inoltre è una tecnologia poco costosa, leggera e compatta, che non toglie spazio all'abitabilità e non richiede manutenzione straordinaria.

, nemmeno per brevi tratti, tanto basta, però, per fornire al motore termico un piccolo aiuto, abbassando così consumi ed emissioni. Inoltre è una tecnologia poco costosa, leggera e compatta, che non toglie spazio all'abitabilità e non richiede manutenzione straordinaria. Sulla Swift il modulo elettrico eroga 1,9 kW – circa 2,6 cavalli – e 50 Nm di coppia. L'intero sistema, che Suzuki identifica con l'acronimo di SHVS, è disponibile sia sulla Swift con motore 1.2 aspirato sia con il tre cilindri 1.0 Boosterjet. A seconda delle motorizzazioni, a detta della Casa abbassa i consumi da un minimo di 0,3 l/100 km a salire nel ciclo combinato, e da un minimo di 0,9 a salire nel ciclo urbano. Le emissioni di CO2 calano di 8 g/km o di 17 g/km, sempre in base al motore che si abbina all'ibrido.

FULL

Con l'ibrido cosiddetto “full” ci si muove anche solo in elettrico e a emissioni locali zero , sebbene solo per una manciata di chilometri . Questo perché il motore elettrico e la batteria che lo alimenta sono più grandi e potenti.

, sebbene solo per una manciata di chilometri . Questo perché il motore elettrico e la batteria che lo alimenta sono più grandi e potenti. La batteria, però, si ricarica solo in decelerazione e frenata : l'aiuto che può dare al motore termico dipende dall'energia che sarà riuscita a immagazzinare, in base al percorso e allo stile di guida. L'impatto su consumi ed emissioni, comunque, è più sensibile che sulle ibride Mild.

: l'aiuto che può dare al motore termico dipende dall'energia che sarà riuscita a immagazzinare, in base al percorso e allo stile di guida. L'impatto su consumi ed emissioni, comunque, è più sensibile che sulle ibride Mild. Ovviamente, per consentire al motore elettrico di spingere anche da solo serve un sistema per poter collegare e scollegare il termico all'occorrenza e miscelare correttamente il contributo dei due nelle altre situazioni.

Le strade più comuni per ottenere questo risultato sono due, montare il motore elettrico tra quello termico e il cambio, e utilizzare poi un gioco di frizioni automatiche per gestirli, o un ingranaggio epicicloidale.

L'ibrido full di Toyota C-HR Hybrid, come quello della Prius, sfrutta quest'ultimo sistema, che consente di modulare nel modo più fine il contributo dei vari motori. Che qui sono addirittura tre: un 1.8 a benzina a ciclo Atkinson (un sistema particolarmente efficiente) e due unità elettriche.

Nel comportamento alla guida ricorda il CVT degli scooter, ma non potrebbe essere più diverso. Nel cambio Toyota, i tre propulsori sono infatti collegati attraverso un ingranaggio epicicloidale, che permette di bilanciare la velocità di rotazione di ciascuno per permettere al benzina di lavorare sempre nelle condizioni di massimo rendimento.

Risultato, il sistema della Toyota C-HR Hybrid è in grado di produrre 122 CV e una coppia di 142 Nm, con consumi dichiarati di circa 3,8 l/100 km ed emissioni di 87 grammi per km di CO2.

PLUG-IN