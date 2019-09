Autore:

Danilo Chissalè

STUZZICATI Triumph ha in canna la nuova naked Street Triple RS 2020. Il suo debutto ufficiale è fissato per il 7 ottobre 2019, noi saremo lì, a Cartagena a provarla, e vi diremo subito a caldo le nostre impressioni. Per farci venire l’acquolina in bocca la Casa di Hinckley ha rilasciato un video teaser che ci mostra velatamente le novità del model year 2020.

NO RIVOLUZIONI La nuova naked ad alte prestazioni non sarà stravolta ma affinata e migliorata per sopperire alle restrizioni imposte dalla normativa Euro5 con il motore che potrebbe essere o stesso della Daytona 765. Cambia anche il look con il telaietto posteriore e lo scarico rivisti ed un nuovo faro anteriore dal design rinnovato grazie anche ai “sopracciglioni” accigliati. Per le altre novità inerenti a meccanica e ciclistica l’appuntamento è per il 7 ottobre… Stay Tuned!