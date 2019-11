VIAGGI ALL’INFINITO Della sportività della Multistrada 1260 si sa già tutto, la novità 2020 è la vocazione ancora più turistica della nuova Ducati 1260 S Grand Tour, nata per offrire il massimo comfort a chi ama percorrere lunghe distanze in sella. Scopriamola più da vicino nel nostro video.

OVVIAMENTE LEI Nata sulla base della 1260 S (qui la prova in strada e fuoristrada) la nuova Multistrada 1260 S Grand Tour aggiunge di serie borse laterali, cavalletto centrale e sella dedicata. Non mancano inoltre le manopole riscaldabili, così come i faretti a Led addizionali, il tappo serbatoio hands free e il sensore per il monitoraggio della pressione dei pneumatici che permette una visualizzazione costante dei parametri sul cruscotto.

QUANTO COSTA I prezzi? La Multistrada 1260 GT si pone quasi al vertice della gamma con i suoi 22.490 euro, solo la Pikes Peak la supera in quanto a prezzo. La dotazione completissima e la livrea dedicata influiscono sicuramente sul prezzo