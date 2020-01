BAD BOYS FOR LIFE Volto notissimo e inconfondibile di Hollywood, Will Smith è stato protagonista di un'iniziativa, diventata subito virale, per la campagna promozionale di Bad Boys for Life. Il film, sequel di Bad Boys II (2003) per la regia di Adil El Arbi e Bilall Fallah, vede protagonista l’attore di Filadelfia ancora una volta insieme a Martin Lawrence.

BAD BOYS FOR LYFT In cosa consiste l'iniziativa archittetata insieme a Lyft, azienda di mobilità operante negli Stati Uniti e principale concorrente di Uber? In quel di Miami, dopo aver chiesto un passaggio tramite l'applicazione, quattro utenti del servizio si sono trovati davanti, in qualità di autista, proprio l'attore americano! Non a bordo di una Porsche 911 come nel film, bensì di una Porsche Taycan Turbo S, la prima elettrica del marchio tedesco, con 762 CV di potenza e 1.050 Nm di coppia, e uno 0-100 da soli 2,8 secondi.





VIDEO VIRALE Come potete vedere nel video, i passeggeri sono comprensibilmente entusiasti. Tra urla, selfie e risate, il filmato sta facendo il giro del web, mentre il film ha incassato nel primo weekend di programmazione negli Stati Uniti oltre 68 milioni di dollari. E in Italia? La data di uscita è programmata per il 20 febbraio.