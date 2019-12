IL TEASER IN VIDEO L'abbiamo provata (qui) in versione duemila aspirata, con il tranquillo motore da 150 CV, ma per il 2020 la Casa delle Pleiadi ha in serbo una stuzzicante sorpresa per tutti coloro che, insieme alla famiglia, hanno nel cuore anche la passione per i motori. Parliamo della Subaru Levorg STi Sport, di cui è stato da poco pubblicato il video teaser che vedete qui sotto.



LE CARATTERISTICHE ''Un simbolo del futuro delle prestazioni di guida di Subaru'' sono le parole che la Casa usa per descrivere la nuova Levorg STi. Sotto al cofano, per sostanziare le promesse, dovremmo trovare un 4 cilindri Boxer turbo a benzina, capace di erogare 295 cavalli e 400 Nm di coppia. Pressoché certa l'adozione della trazione integrale, mentre non abbiamo elementi, per ora, per dire quale tipo di trasmissione adotterà: se un automatico CVT come gli altri modelli della gamma Levorg o se sarà disponibile un cambio manuale.

ARRIVO E PREZZI Il debutto ufficiale in pubblico è atteso al Tokyo Auto Salon di gennaio, sotto forma di un esemplare di pre-produzione, a cui seguirà il lancio vero e proprio sui mercati Giapponese ed Europeo nella seconda metà dell'anno. La nomenclatura ufficiale della station wagon sportiva dovrebbe quindi essere Subaru Levorg STi Sport 2021. Nessuna indicazione, per ora, sui prezzi, ma dovendosi posizionare al top della gamma, certamente la nuova Levorg dovrà costare più dei 34.500 euro dell'attuale allestimento Premium. Siete curiosi? Torneremo presto in argomento.