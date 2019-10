Autore:

Giulia Fermani

FERRARI DAYTONA: UN VIDEO DEL RENDERING Il designer amatoriale Marouane, nome in codice TheSketchMonkey, ha provato a immaginare come sarebbe una Ferrari Daytona se venisse commercializzata ora. Guardando le immagini viene da pensare che sarebbe una specie di Mazda Miata sovradimesionata. La buona notizia? Non vedrà mai la luce del sole. Se siete curiosi di sapere come è arrivato Marouane al disegno definitivo, guarda il video della lavorazione del rendering.

PASSIONE RENDERING La moda di ritoccare i mostri sacri, si sa, non risparmia nessuno: il mondo del web adora i rendering e i designer non si lasciano sfuggire occasione per dargliene in pasto quanti più possibile. Anche se spesso questo significa snaturare delle vere e proprie icone del mondo automotive. Il disegnatore TheSketchMonkey, di recente, sembra essersi appassionato a un particolare filone: ridisegnare le auto d’epoca in chiave moderna. Dopo aver rimodernato – tranquilli, sono solo pixel nessuna auto è stata davvero manomessa - una Lincoln Continental del 1965, una Lamborghini Countach, una Corvette Stingray del 1967 e una Jaguar E-Type del 1964 è ora il turno di una 365 GTB/4 del 1971. La Grand Tourer di Maranello meglio nota come Ferrari Daytona.

COME CAMBIA Ferrari ha portato al mondo solo 1.406 unità della 365 GTB/4 e questo fa di lei una vera e propria auto da collezionista. Per realizzarne una variante in chiave moderna TheSketchMonkey ne ha preso di mira soprattutto i fari, ora sottili e allungati. Le nuove leggi sulla sicurezza e sulla protezione del pedone, infatti, vietano di usare ancora i fari a scomparsa che escono dalla carrozzeria. Oltre a prendere in prestito alcuni spunti di stile dalla sorella 612 Scaglietti, nel rendering sono state cambiate anche le ruote anni 60, sostituendole con quelle della FF. Diciamo che, nel complesso, è probabile che questo rendering non incontrerà il favore degli appassionati. Che bel sogno sarebbe invece se tornasse sul mercato la versione originale...