SUV SUV SUV È il nuovo SUV premium di Mercedes-Benz. Si chiama Mercedes GLB e vuole raggiungere la vetta del segmento dei C-SUV a cui appartiene. Come? La ricetta è semplice: qualità da premium tedesca, tecnologia MBUX con doppio schermo digitale per la strumentazione, spazio per 7 persone, motori benzina o diesel equilibrati, trazione integrale 4Matic, cambio automatico e un listino prezzi competitivo.

PROVA VIDEO Se volete sapere tutti i segreti della nuova Mercedes GLB clicca qui altrimenti non ti resta che premere il tasto play, che trovi sotto nella prima foto della gallery, per vedere la video prova in anteprima.