IN ARRIVO NEL 2020 Jaguar prosegue nella fase di collaudi della nuova F-Type, che vedrà la luce nel corso del 2020. Infatti, potrebbe non sembrare, ma la sportiva di casa è in circolazione dal 2013, perciò i test per l’avvicendamento con il nuovo modello sono in fase avanzata. Un prototipo della F-Type 2020 è stato pizzicato durante una sessione di giri al Nürburgring: la nuova auto sembra allontanarsi dallo stile del modello attuale, la calandra è più grande, i fari sono più affilati, mentre anche le luci posteriori sembrano più snelle e squadrate. Questi potrebbero essere i segnali che la Casa inglese sta lavorando su un aspetto più aggressivo della F-Type 2020 e potrebbe essere la prova che Jaguar-Land Rover (JLR) sta seguendo le orme lasciate da Porsche con la nuova 911.

NUOVO STILE MA FAMILY FEELING Le foto mostrano bene l’introduzione di fari orizzontali sottili, che modificano la disposizione più verticale di oggi. Questa soluzione può ricordare vagamente l'Audi TT, ma contribuisce a dare alla F-Type 2020 un volto fresco e più moderno. Ma, come mostra il prototipo, il family feeling resta evidente pur evolvendosi in stile Porsche 911. Le foto spia, fino a oggi, hanno catturato quella che sembra una biposto, quindi è prevedibile che la 2+2 sarà un progetto separato. Detto questo, Jaguar prevede in futuro anche questa soluzione per un testa a testa più serrato con la Porsche 911. Inoltre, è certo che la F-Type continuerà a essere disponibile con entrambe le carrozzerie: la coupé e la convertible con soft-top. Questa scelta ha il vantaggio di estendere la praticità della F-Type e probabilmente di avvicinare il prezzo verso la 911 piuttosto che alle più economiche Porsche 718 Cayman e Boxster.

STRUTTURA IN LEGA LEGGERA I bene informati lasciano trapelare qualche notizia in più, per esempio questo modello dovrebbe avere già la struttura in alluminio, pronta alle evoluzioni tecniche del prossimo decennio. Ciò significa una serie di aggiornamenti utili a rendere la Jaguar Type-F 2020 più economica e semplice da produrre. Non mancheranno a bordo i più moderni gadget per infotainment e sicurezza, tra cui una più sofisticata tecnologia di guida autonoma.

MOTORE V8 BITURBO BMW La nuova F-Type 2020 rimarrà un'auto sportiva con motore anteriore, e con ogni probabilità farà il suo esordio con il motore V8 biturbo da 4,4 litri da 560 CV fornito da BMW (nome in codice Progetto Jennifer), che dovrebbe pensionare il V8 sovralimentato da 5.0 litri originariamente brevettato da Ford. Il nuovo motore BMW, più economico, salirà a bordo anche delle Range Rover e delle Jaguar di fascia alta. Ma per la F-Type saranno nuovamente offerti modelli a quattro cilindri, utilizzando le unità della famiglia Ingenium.

ANCHE CON MOTORI ELETTRICI? Rumors insistenti riferiscono, però, di un possibile modello aggiuntivo. Si parla addirittura di una Jaguar F-Type puramente elettrica, con un pacco batterie da 100 kWh e due motori elettrici da 150 kW (204 CV) e 350 Nm ciascuno, per un totale di circa 410 CV. Ma una F-Type “a elettroni” non arriverà prima del 2023 e la sua power unit è ancora in via di sviluppo, dato che questa tecnologia si sta muovendo molto rapidamente.