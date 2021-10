Pneumatici invernali auto

Arriva l’autunno e, come ogni anno, scatta la corsa a montare le gomme invernali. Se non volete avere patemi d’animo su strade e autostrade c’è tempo, dal 15 ottobre fino al 15 novembre, per equipaggiare la vostra auto con pneumatici che riportino la dicitura M+S. Proprio a tal proposito oggi parliamo del Medallion Winter WCP1, pneumatico invernale di CST Tires, ora disponibile in tantissime nuove misure, dalla compatta all’auto di grossa cilindrata. Andiamo a scoprirlo!

Come è fatto: scanalature, tasselli, lamelle 3D e mescola

M+S e 3PMSF: cosa significano

Consumi, frenata e rumorosità

Misure e prezzi

Il grip su bagnato, ghiaccio e neve è garantito da tasselli e lamelle 3D, dal battistrada con ampie scanalature, ma anche dalla mescola in silice. I tasselli 3D, dotati di un intaglio interno che va ad incastrarsi con la lamella adiacente in presenza di una qualsiasi deformazione delle stesse, migliorano il comportamento dello pneumatico, riducendone la deformazione e migliorandone le prestazioni. Le lamelle 3D, dal canto loro, promettono una perfetta aderenza in curva e rendono possibile accelerare più rapidamente, anche su strade con fondo coperto di neve o ghiaccio. Il battistrada a forma di V, con le ampie scanalature, è progettato per disperdere meglio acqua, neve e fango, mentre le scanalature longitudinali migliorano la trazione. La mescola in silice del battistrada, di cui il Medallion Winter è ricco, permette invece allo pneumatico di entrare subito in temperatura e di mantenerla, garantendo un’ottima aderenza anche in presenza di... climi freddi.

Il Medallion Winter WCP1 di CST Tires riporta il simbolo M+S, Mud and Snow, vale a dire fango e neve, ma anche quello delle tre cime col fiocco di neve – 3PMSF, Three Peak Mountain Snow Flake – con quest’ultimo che certifica il superamento, da parte del Medallion Winter, del test di omologazione a livello europeo. Una conferma del fatto che la gomma di Taiwan offre ottime prestazioni su fondi innevati, superiori rispetto a quelle di una semplice gomma M+S.

Ma come si comporta realmente il Medallion Winter su strada? La pagella dello pneumatico di CST Tires, secondo quanto riportato sull’etichetta europea, ottiene, per quanto riguarda i consumi, un punteggio che oscilla – a seconda delle misure – tra C ed E. Allo stesso modo, sul bagnato, gli bastano 29,5 metri per decelerare da 80 a 20 km/h, col punteggio che varia da C a B in funzione delle dimensioni. Quanto alla rumorosità il Medallion fa segnare 70 dB nella maggioranza delle misure disponibili e si contano sulle dita della mano quelle che ne fanno segnare 71 o 72; un valore comunque al di sotto dei limiti europei.

Il Medallion Winter WCP1 è disponibile con misure che vanno dalla 155/65 su cerchio di 13'' fino alla 255/50 su cerchio da 19”, con indici di velocità che arrivano alla W – vale a dire fino a 270 km/h – calzando l’auto compatta come l’auto di grossa cilindrata. Trovate l’elenco completo delle misure disponibili nelle immagini della gallery. Ultimo, ma non per importanza, il prezzo: Medallion Winter by CST Tires, nella misura 255/50 su cerchio da 19” con codice W, la più grande disponibile in gamma, è a listino a 240 euro + IVA, ma con gli sconti, spesso sostanziosi, non è affatto difficile trovarlo a cifre inferiori ai 100 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 25/10/2021