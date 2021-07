CST Tires presenta Adreno AD-R9, l’ultimo pneumatico estivo UHP – Ultra High Performance – pensato per tutte le auto e le berline sportive, i SUV e, più in generale, per tutte le vetture ad alte prestazioni.

CARATTERISTICHE GENERALI Lo pneumatico Adreno AD-R9 è progettato appositamente per offrire una maggiore maneggevolezza e un miglior feeling alle alte velocità. La nuova tecnologia utilizzata per la costruzione della cintura in acciaio permette un migliore assorbimento degli urti, per un comfort di guida maggiore. Tutto questo si traduce, a detta di CST, in viaggi comodi in autostrada ed eccellente stabilità alle alte velocità.

PROFILO E MESCOLA In caso di pioggia, grazie anche alle 4 scanalature presenti, si riduce fortemente il rischio di aquaplaning. Anche la forma del battistrada, lievemente curva, contribuisce a migliorare la dispersione dell’acqua. Le performance su asfalto asciutto e bagnato sono infine garantite dalla mescola altamente performante in Full-Silica compound.

MISURE E PREZZI Adreno AD-R9 è attualmente disponibile in 10 misure, da 225/40 R18 a 245/45 R19, perfetto per vetture quali BMW Serie 6, Mercedes Classe S, Audi Q3, Volkswagen Tiguan e molte altre. Tante altre misure – in particolare quelle dedicate ai SUV – sono in arrivo fra fine 2021 e inizio 2022. Adreno AD-R9 by CST Tires è disponibile a partire da 130 euro nella misura 225/40 R18.