Tempo di vacanze, siete pronti a salire sulla vostra auto ma... avete bisogno di cambiare le gomme? Niente paura, CST Tires presenta Adreno AD-R9, pneumatico estivo UHP – Ultra High Performance – che ben si adatta ad auto di medie e grandi dimensioni, ai SUV, con un occhio di riguardo alle vetture ad alte prestazioni in genere. Il suo identikit, anche in video.

L’AD-R9 promette gran maneggevolezza, ottimo feeling alle alte velocità e comfort. Sul fronte del rumore, per esempio, l’AD-R9 fa segnare 71 dB e, nei test d’omologazione per il risparmio di carburante, conquista una C (scala da A a G). Merito della nuova tecnologia utilizzata per la costruzione della cintura in acciaio: quest’ultima permette un miglior assorbimento degli urti e, grazie alle scanalature e al design “chiuso” della spalla , un ottimo comfort di guida.

CST dichiara ottime performance sia su asfalto asciutto che bagnato: ci pensa la mescola Full-Silica Compound. Su asciutto bastano 34,74 metri per fermare, da 100 all’ora, un’Audi Q5 gommata Adreno in misura 245/40 su cerchio da 18”. Acquazzone estivo? Niente paura, il rischio di acquaplaning è fortemente ridotto: la dispersione dell’acqua è facilitata grazie alle 4 scanalature e alla forma del battistrada leggermente curva. L’AD-R9 si comporta bene anche sul bagnato, meritando una B nel test di omologazione in frenata (e addirittura una A nella misura 255/40 ZR19): 28,39 i metri necessari per fermare, da 80 all’ora, la solita Audi Q5.

Adreno Ad-R9 è attualmente disponibile in 10 misure, dalla 225/40 su cerchio da 18” alla 245/45 su cerchio da 19”, perfetto per Audi Q3S, BMW Serie 6, Mercedes Classe S, Volkswagen Tiguan e non solo. Tante altre misure, in particolare per i SUV, sono in arrivo fra fine anno e l’inizio del 2022. La gamma completa, con indice di carico e categoria di velocità, la trovate nella tabella qui sotto. Adreno AD-R9 è proposto con un prezzo a partire da 130 euro nella misura 225/40 su cerchio da 18''.

Per vedere la video presentazione dell'Adreno AD-R9 di CST Tires scendete più in basso e cliccate al centro dell'immagine.