FORSE NON TUTTI SANNO CHE... I videogiochi in cui si guida non sono solo quelli di Formula 1, o con le corse clandestine di notte a bordo di macchine tamarre e pimpate all’inverosimile. Ci sono anche simulatori di veicoli commerciali e professionali, in cui ci si mette alla guida di autobus e camion. Le missioni del gioco non prevedono di battere il tempo sul giro a Laguna Seca o diventare campioni del mondo, ma di consegnare un carico di mattoni in tempo utile, o di far arrivare a destinazione sani e salvi i pendolari.

UNA NICCHIA DI APPASSIONATI Si tratta di un genere di videogame molto particolare, evidentemente, che punta tutto sul realismo della simulazione e sull’accuratezza degli scenari che propone (bisogna anche rispettare il codice della strada!), e con tanti, tantissimi estimatori.

NELLA NEVE L’ultimo gioco appartenente a questo filone si chiama Snowrunner, ed è il seguito diretto di Spintires: MudRunner, uscito tre anni fa e che ha riscosso immediatamente un enorme successo, diventando un piccolo fenomeno di culto tra gli appassionati. Come si intuisce facilmente dal titolo, l’attenzione questa volta è puntata sugli scenari invernali, dove guidare mezzi e veicoli tanto potenti quanto ingombranti, di marche come Western Star, Ford, Chevrolet e Freightliner.

DA SOLO O IN COMPAGNIA Le missioni prevedono trasporti e consegne in mezzo a fango, acque torrenziali, neve e laghi ghiacciati; man mano che si va avanti nel gioco si può arricchire la propria flotta di mezzi, e arricchirla con potenziamenti e accessori, come gli scarichi snorkel (per attraversare acque profonde) e catene per la neve. Il gioco può essere affrontato da soli o in compagnia di altri tre amici nella modalità cooperativa.

QUANDO ESCE Sviluppato da Sabre Interactive e pubblicato da Focus Home Interactive, SnowRunner sarà disponibile dal prossimo 28 aprile per PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite Epic Games Store).