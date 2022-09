Formula Retro Racing World Tour, il vintage videoludico è servito!

Grafica poligonale come nei cabinati anni Novanta, multiplayer split screen per sfide all’ultimo secondo dal divano! Il trailer ufficiale

Sviluppato da Repixel8 e CGA Studio Games, Formula Retro Racing: World Tour è il seguito di Formula Retro Racing uscito un paio di anni fa, e arriverà su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch il prossimo 14 dicembre. La versione PC è invece già disponibile su Steam in modalità Accesso Anticipato, con l’uscita ufficiale prevista per il 31 marzo 2023. Ma andiamo con ordine, a partire dal bellissimo trailer ufficiale:

YOUNGTIMER DENTRO Formula Retro Racing: World Tour è un gioco di corse dal gusto smaccatamente retro, potremmo dire vintage, che ci permette di affrontare una serie di corse in giro per il pianeta, tra Londra e New York, a bordo di monoposto a ruote scoperte (la licenza ufficiale FIA di Formula 1 costa troppo), muscle car facili al drift, e molte altre. Ogni auto ha uno stile di guida ben preciso, che costringe ad approcciarsi in maniera diversa a ciascuno dei circuiti presenti nel gioco.

Formula Retro Racing: World Tour, uno screenshot del gioco

LOW POLY A rendere Formula Retro Racing: World Tour particolarmente affascinante è la grafica low-fi, con le auto disegnate da pochissimi poligoni colorati, che richiama i giochi di corse da sala giochi e console che spopolavano negli anni Novanta. Dietro questa splendida estetica vintage si nasconde in realtà un titolo moderno: su PS5, Xbox Series X e PC il gioco gira in 4K e 60 frame al secondo, il motore fisico è realistico e curato, e i modelli delle auto sono completamente distruttibili.

Formula Retro Racing: World Tour, uno screenshot del gioco

SFIDE SUL DIVANO Ultima chicca, Formula Retro Racing: World Tour offre il multiplayer online, per sfidare amici e sconosciuti e batterli nei migliori tempi sul giro, ma soprattutto la modalità di gioco split-screen fino a quattro giocatori, il che significa potersi sfidare direttamente dal divano di casa, proprio come si faceva con il Super Nintendo e il Megadrive più di vent’anni fa!

Pubblicato da Claudio Todeschini, 17/09/2022