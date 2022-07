F1 Manager 2022: è uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo

Protagonisti al muretto, sotto il podio, nelle conferenze stampa, i team principal hanno sempre avuto un ruolo cruciale, ma è solo negli ultimi anni che hanno guadagnato maggior visibilità, soprattutto dal punto di vista mediatico: i loro sono volti noti, sono ormai celebrità sportive tanto quanto i piloti. Il merito (o la colpa, a seconda dei punti di vista) va soprattutto a Drive to Survive, la serie di Netflix ambientata nel mondo della Formula 1, che ha saputo costruire una narrazione spettacolare - anche se spesso esagerata - di quanto accade dentro e (soprattutto) fuori dal tracciato.

LICENZA UFFICIALE Fino allo scorso anno, chi voleva intraprendere una carriera da team principal della categoria regina del motorsport (ma non solo) doveva rivolgersi a Motorsport Manager, ottima serie videoludica attiva ormai da qualche anno, disponibile anche su mobile. Dal 2022, invece, FIA ha deciso di tornare a concedere il suo marchio su licenza per lo sviluppo di un titolo manageriale (non succedeva da oltre vent’anni), concedendo i diritti a Frontier Development, software house inglese che negli anni ha sfornato i due capitoli di Jurassic World Evolution, Planet Zoo, la serie Rollercoaster Tycoon, ma soprattutto lo straordinario simulatore spaziale Elite Dangerous.

F1 Manager 2022, uno screenshot del gioco

MILLE ROBE DA FARE F1 Manager 2022 permette di scegliere il proprio team tra i dieci impegnati nel campionato, e di quello si diventerà responsabili in tutto e per tutto: mercato piloti, contratti con gli sponsor, sviluppo della monoposto, rapporti con i media e obiettivi stagionali. Si dovrà tenere sotto controllo le prestazioni dei propri piloti, tenere in ordine i conti, sguinzagliare “talpe” in giro per gli altri paddock per scoprire i segreti dei team avversari, scegliere le strategie, seguire le gare e impartire ordini ai piloti un giro dopo l’altro, chiedendogli di conservare le gomme per allungare uno stint o di caricare la batteria per favorire un sorpasso nei confronti di un avversario diretto.

F1 Manager 2022, uno screenshot del gioco

NON MANCA NIENTE La simulazione è molto complessa, le variabili in gioco sono tantissime (e comprendono naturalmente tutti i nuovi regolamenti introdotti quest’anno), ed è esattamente la cosa che affascina gli appassionati del genere, che non vedono l’ora di perdersi tra mille menu e sottomenu, numeri rossi e verdi, statistiche e quant’altro. Frontier ed Electronic Arts, che pubblica il gioco, hanno comunque previsto una pletora di opzioni di accessibilità, tutorial e aiuti per far sì che F1 Manager 2022 possa coinvolgere tutti gli appassionati delle corse a ruote scoperte, e non solo gli impallinati dei manageriali.

F1 Manager 2022, uno screenshot del gioco

FAST FORWARD Tra gli aspetti più intriganti del gioco ci sono le gare in tempo reale, con i modelli delle auto e dei tracciati fedelmente ricostruiti con i dati del 2022. Se non avete voglia di seguire una corsa dall’inizio alla fine, comunque, c’è la possibilità di accelerare il tempo da 2x, 4x e fino a 16x. Come altri titoli del genere (Football Manager su tutti) non c’è un limite al numero di campionati che si possono affrontare, e il gioco può andare avanti per diversi anni, almeno virtuali.

F1 Manager 2022, uno screenshot del gioco

QUANDO ARRIVA F1 Manager 2022 uscirà il prossimo 30 agosto, ma chi pre-ordina in queste settimane beneficerà del 10% di sconto, e della possibilità di giocare già dal 25 agosto, giusto in tempo per il Gran Premio del Belgio a Spa Francorchamps (che si correrà domenica 28 agosto). Il gioco sarà disponibile per PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 02/07/2022