F1 24? Si aggiorna come le vere monoposto (ma senza Budget Cap)

Da anni la serie di videogiochi F1, il simulatore ufficiale del FIA Formula One World Championship, è il punto di riferimento per gli appassionati non troppo smanettoni, che vogliono sentirsi Leclerc, Verstappen o Hamilton senza doversi confrontare con un livello di simulazione esageratamente elevato o complesso. Il nuovo F1 24 uscito lo scorso maggio, ha però diviso l’opinone della critica. Ed ecco che EA Sports/Codemasters sono corsi ai ripari con alcuni update.

IL PECCATO ORIGINALE Il problema principale era che potevi entrare in curva a tutta velocità senza uscire di strada. E va bene sacrificare parte del realismo per la giocabilità, ma qui si esagera! Ecco perché lo sviluppatore Codemasters è prontamente corso ai ripari pubblicando un primo aggiornamento che ha risolto brillantemente i principali problemi segnalati dai giocatori. Quello delle curve impossibili in primis. Ora il publisher EA Sports ha rilasciato – quasi in segreto, senza darne notizia sui canali ufficiali – un ulteriore aggiornamento minore chiamato 1.4. Di che si tratta? Piccoli aggiustamenti che però puntano a prevenire situazioni paradossali. Prima tra tutte la scelta delle gomme da parte delle auto pilotate dal computer.

VEDI ANCHE

EA Sports F1 24, la copertina

NOVITÀ PRESENTI E FUTURE In particolare, ora si darà per scontato che le squadre virtuali non siano composte da totali incompetenti e che le mescole scelte per ciascuna sessione siano ragionevolmente corrette. Altro problema risolto riguarda l’affidabilità del sistema ibrido ERS che stranamente, a volte, sulle monoposto virtuali di F1 2024 smetteva di ricaricare la batteria dell’auto e nei sorpassi ti lasciava col fiato corto. Roba che neanche la Prius di prima generazione! Infine, oggetto di aggiornamento è stato il punteggio “pace rating” che nella modalità Carriera veniva troppo penalizzato quando non ottenevi il giro più veloce. Un prossimo ulteriore aggiornamento riguarderà, pare, la funzione per farsi i selfie al volante dell’auto, che al momento fa le foto... sfocate!

Pubblicato da Francesco Gorni, 16/06/2024