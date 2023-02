Drift CE, gomme fumanti su Xbox e PlayStation: il primo trailer ufficiale

Sembra una cosa semplice, almeno fin quando ti metti al volante di una RX-7 preparata in Forza Horizon 5, o di una Ford Mustang in NFS Unbound. Nella realtà, la disciplina del drift è tutt’altro che semplice o banale, e richiede tecnica, abilità e un’auto settata come si deve. Per gli amanti delle simulazioni accurate e rigorose, 505 Games ha annunciato Drift CE, il nuovo lavoro di ECC Games S.A., già sviluppatore di Car Mechanic Simulator e GearShift.

Drift CE, una schermata di gioco

LE AUTO Il gioco mette a disposizione dodici tra le migliori automobili da drift in circolazione, riprodotte in ogni particolare e dettaglio, e che trovate qui di seguito:

Toyota AE86

Mazda MX5

Nissan Silvia (S15)

Subaru BRZ

Mazda RX8

BMW E46 M3

Ford Mustang

BMW E30 M3

Nissan 350Z

Mazda RX7

BMW E92 M3

Nissan 180SX (S13)

BMW E36 M3

Ogni auto può - e deve! - essere personalizzata e messa a punto con una pletora sterminata di accessori e componenti: più di 1.900, e che comprendono motori, sospensioni, ruote e parti della carrozzeria. Manco a dirlo, le modifiche sono anche estetiche, e guai a non premere il pedale della tamarritudine!

Drift CE, una schermata di gioco

SI CRESCE, POCO ALLA VOLTA Iniziando da un’auto di serie, il giocatore potrà intervenire sulle diverse parti della sua macchina. Ogni modifica avrà un impatto determinante sulle prestazioni: per esempio, cambiare la turbina o montarne una più grande può portare a un incremento di potenza, ma anche a una maggior attenzione nella gestione del gas per il mantenimento dei drift. Ad accompagnare il giocatore nel mondo del tuning, un modulo di gioco che spiega gli effetti di ogni modifica, suggerisce le più corrette, e dà informazioni su come affrontare gli eventi e le gare.

Drift CE, una schermata di gioco

LE PISTE Ricreati con la tecnica del laser scan, i tracciati comprendono il complesso di EBISU (che ospita sette varianti), il Monte Haruna e quelle già presenti in Drift21, il precedente capitolo della serie. In totale, le piste sono quattordici. Oltre alla carriera, Drift CE permette di cimentarsi in eventi singoli, gioco libero e Gymkhana; non manca il multiplayer, con cinque diverse modalità di gioco.

Drift CE, una schermata di gioco

QUANDO ESCE Sviluppato da ECC Games S.A. e pubblicato da 505 Games, Drift CE arriverà a primavera per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Serie X|S.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/02/2023