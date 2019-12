RACING CHE PASSIONE! Quando si parla di videogiochi, specialmente di quelli di corse automobilistiche, il primo pensiero corre ai titoli più famosi e blasonati, da Gran Turismo a Forza Motorsport, passando per Assetto Corsa e Need for Speed. Ancora più facile pensare a postazioni di guida in salotto, con tanto di sedile sportivo e volante. Eppure, lo sappiamo bene, il mondo del gaming è più grande, e comprende anche i giochi per cellulare.

IL BELLO DEI VIDEOGAME Nell’ambito del genere racing uno dei produttori più conosciuti è senza dubbio Gameloft, che molti di voi conosceranno per la serie arcade Asphalt, declinata in varie forme (Legends, Nitro, Extreme, Racing). Lo sviluppatore francese è attualmente al lavoro su Overdrive City, che si discosta dalla guida vera e propria e si concentra invece sulla costruzione di una città a misura di automobile. In un mondo sempre più attento all’ambiente e alla mobilità green, per fortuna che almeno nei videogiochi ci è rimasta ancora la possibilità di bruciare benzina senza preoccuparci troppo delle conseguenze per il clima!

SIM CITY, MA PER LE MACCHINE Overdrive City si rivolge agli appassionati di auto, a tutti coloro che si divertono a comprare - almeno virtualmente - e collezionare macchine, a modificarle e potenziarle, e soprattutto a farle correre in pista. Il gioco però punta l’attenzione anche sulla costruzione di una città a misura di quattro ruote: si potranno costruire strutture per la produzione e la manutenzione delle macchine, negozi di ricambi, autosaloni, strade ad alto scorrimento, monumenti e molto altro. Una sorta di Sim City, per intenderci, ma dedicato agli amanti delle automobili.

LICENZE UFFICIALI Come anche in altri titoli Gameloft saranno presenti macchine su licenza di marchi come Ford, BMW, Porsche e Maserati, per un totale di cinquanta automobili, ciascuna personalizzabile e modificabile nell’aspetto e nel comportamento su strada. Sarà possibile correre nei tracciati presenti nel gioco, e sfidare anche gli avversari online nella modalità Carriera. Il gioco è attualmente in fase di beta testing, e arriverà il prossimo anno sui dispositivi iOS e Android.