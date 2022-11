Versace, Puma, Vans: nel nuovo Need for Speed Unbound si corre con stile!

La serie Need for Speed è sempre stata caratterizzata da un approccio, diciamo, un po’ sopra le righe. Tamarro, per essere più schietti. L’ultimo capitolo, annunciato qualche settimana fa, non fa nulla per nasconderlo: tra personalizzazione delle auto, decalcomanie, pose dei personaggi, effetti delle sgommate e abbigliamento, punta a essere il più tamarro di sempre.

Need for Speed Unbound Palace Edition: un'immagine del gioco

PALACE EDITION Per raggiungere questo risultato, Electronic Arts ha stretto una fitta serie di collaborazioni con tantissimi marchi di moda e streetwear come Palace Skateboards, che dà il nome alla versione deluxe del gioco, al cui interno trovano posto - tra le tante cose - quattro bellissime auto personalizzate:

Volkswagen Golf GTI 1976

1976 BMW M3 Evolution II E30 1988

E30 1988 Mercedes-AMG G 63 2017

2017 Mercedes-AMG GT Black Series 2020

A questo si aggiungono effetti di guida - come quelli che vedete nel trailer e in queste immagini e un pacchetto abbigliamento Stacked Palace per i protagonisti del gioco (caschi, sneaker, berretti, giacche e quant’altro).

Need for Speed Unbound Palace Edition: un'immagine del gioco

VEDI ANCHE

TUTTI GLI ALTRI Ma le collaborazioni con la moda non si fermano qui: oltre a Palace, all’interno del gioco troveremo capi e stili di Puma, Champion, Fila, Vans, Napapijiri, Brain Dead, Namilia, Guizio, Alpha Industries, AWGE, Born x Raised, Edwin e tanti altri. Puma vestirà anche la carrozzeria di una Porsche 911 GT3 RS speciale. Molti marchi, tra cui la stessa Puma, porteranno nei loro negozi collezioni speciali (capsule collection) dedicate al videogame.

Need for Speed Unbound Palace Edition: un'immagine del gioco

LE DICHIARAZIONI “Con queste collaborazioni, stiamo rendendo meno netti i confini tra contenuti reali e digitali”, ha dichiarato Toni-Blaze Ibekwe, direttore del settore moda del gioco e caporedattore della rivista culturale britannica Wonderland. “La mia speranza è che i fan si sentano liberi di esprimersi attraverso l'abbigliamento, e portino alcune delle loro scelte più audaci del gioco nella vita reale”.

Need for Speed Unbound Palace Edition: un'immagine del gioco

QUANDO ESCE Sviluppato da Criterion Games e pubblicato da Electronic Arts, Need for Speed Unbound uscirà il prossimo 2 dicembre 2022 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (su Origin, Steam ed Epic Game Store). Prezzi? 69,99 euro per l’edizione standard (79,99 su console) e 79,99 euro (89,99 euro) per la Palace Edition. I membri del servizio EA Play Pro potranno giocare a NFS Unbound Palace Edition con tre giorni di anticipo, dal 29 novembre.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/11/2022