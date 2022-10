Trailer di Need for Speed Unbound: metà cyberpunk, metà anime, 100% tamarro

Volete prima la buona notizia o quella cattiva? La buona notizia è che il gioco uscirà praticamente dopodomani, il prossimo 2 dicembre, giusto in tempo per gustarselo al calduccio durante le vacanze di Natale. La cattiva notizia è che le “vecchie” PlayStation 4 e Xbox One non potranno farlo girare. Need for Speed: Unbound esce infatti per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, le console di nuova generazione. Ecco il primissimo trailer di annuncio:

REGNO UNDERGROUND Davvero riuscita, almeno per quel poco che viene mostrato nel trailer e nelle primissime immagini del gioco, la direzione artistica, che miscela modelli realistici delle auto con effetti visivi stile anime giapponese, graffiti e musica hip hop (la musica del trailer è firmata da A$AP Rocky). Ambientato nella fittizia Lakeshore City (sul sito ufficiale del gioco è già disponibile la mappa interattiva per impratichirsi con le strade), il gioco inizia con un banale furto in un’officina, che si trasforma in una faida tra le crew che organizzano le corse clandestine, e dalla quale saremo chiamati a emergere come i migliori piloti della città, tra una corsa a rotta di collo e una fuga dalla sempre più pressante polizia locale.

Need for Speed Unbound, un'immagine di gioco

A RITMO DI HIP HOP Il tutto condito con musica hip-hop, tuning estremo e personalizzazione spinta dei propri bolidi. Tutto secondo copione, insomma, tutto in perfetto stile Need for Speed. Oltre alla campagna per giocatore singolo, Need for Speed: Unbound offre eventi specifici contro il rapper $AP Rocky, il multiplayer online, la guida libera per le strade di Lakeshore, oltre ad aggiornamenti, eventi e contenuti che saranno pubblicati regolarmente dopo l’uscita del gioco.

Need for Speed Unbound, un'immagine di gioco

TUTTE LE AUTO Già disponibile l’elenco di bolidi e bombardoni da conquistare a suon di gare, derapate e sfide testa a testa:

Acura NSX

Acura RSX-S

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Aston Martin DB5

Aston Martin DB11 Volante

Aston Martin DB11

Aston Martin Vulcan

BMW M3

BMW M3 Evolution II

BMW X6 M

BMW M3

BMW M5

BMW Z4 M40i

BMW M4 Coupé

BMW M2 Competition

BMW M1 1981 Excalibur

BMW i8 Coupé

BMW M4 GTS

BMW M3 Cabriolet (E92)

BMW M4 Cabriolet

BMW i8 Roadster

Bugatti Chiron Sport

Buick Grand National

Chevrolet Corvette Stingray

Chevrolet Corvette Stingray Cabriolet

Chevrolet C10 Stepside Pickup 1965

Chevrolet Corvette Grand Sport

Chevrolet Camaro Z28

Chevrolet Corvette Z06 2013

Chevrolet Camaro SS

Chevrolet Bel Air 1955

Chevrolet Corvette ZR1

Chevrolet Colorado ZR2

Dodge Challenger SRT8

Dodge Charger R/T 1969

Dodge Charger SRT Hellcat

Ferrari LaFerrari

Ferrari

Ferrari Testarossa Coupé 1984

Ferrari 488 GTB

Ferrari F40

Ferrari 458 Italia

Ferrari 488 Pista

Ferrari FXX-K Evo

Ferrari 458 Spider 2011

Ford F-150 Raptor

Ford Mustang GT

Ford GT

Ford Mustang BOSS 302 1969

Ford Mustang 1965

Ford Mustang Foxbody 1990

Ford Crown Victoria 2008 Excalibur

Ford Focus RS

Ford F-150 Raptor Legends Edition

Ford Mustang GT Cabriolet (Restyling)

Honda Civic Type-R

Honda Civic Type-R

Honda NSX Type-R

Honda S2000 Ultimate Edition

Infiniti Q60S

Jaguar F-Type R Coupé

Jaguar F-Type R Cabriolet

Koenigsegg Regera

Lamborghini Countach LPI 800-4

Lamborghini Huracán LP580-2

Lamborghini Aventador S

Lamborghini Countach 25º Anniversario

Lamborghini Murciélago SV

Lamborghini Urus

Lamborghini Huracán Performante

Lamborghini Aventador SVJ Coupe

Lamborghini Diablo SV

Lamborghini Huracán LP610-4 Spyder

Lamborghini Aventador S Roadster

Lamborghini Aventador SVJ Roadster

Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster

Lamborghini Huracán Performante Spyder

Land Rover Range Rover Sport SVR

Land Rover Defender 110 Double Cab Pickup

Lotus Exige S

Mazda RX-7 Spirit R

Mazda MX5

Mazda RX-8 Spirit R (R3)

Mazda MX5

McLaren P1

McLaren F1

McLaren 570S

McLaren 570S Spider

McLaren 600LT

McLaren P1 GTR

Mercedes-Benz 190E 2.5-16

Mercedes-AMG C 63 Coupé

Mercedes-AMG G 63

Mercedes-AMG GT

Mercedes-AMG A 45

Mercedes-AMG GT R

Mercedes-AMG GT S Roadster

Mercedes-AMG C 63 Cabriolet

Mercedes-AMG GT Black Series

Mercury Cougar

Mini John Cooper Works Countryman

Mitsubishi Lancer Evolution IX

Mitsubishi Lancer Evolution X

Mitsubishi Eclipse GSX

Nissan GT-R Premium

Nissan Skyline GT-R V·Spec

Nissan 370Z Heritage Edition

Nissan Silvia K's

Nissan Z Prototype

Nissan Silvia Spec-R Aero

Nissan Skyline GT-R V·Spec

Nissan 350Z

Nissan Skyline 2000 GT-R

Nissan Fairlady 240ZG

Nissan 180SX Type X

Nissan 370Z Nismo

Nissan GT-R Nismo

Pagani Huayra BC

Plymouth Cuda

Polestar Polestar 1 2020

Pontiac Firebird 1977

Porsche 911 GT3 RS

Porsche 911 Carrera RSR 2.8 1973

Porsche 918 Spyder

Porsche 718 Cayman GTS

Porsche 911 Carrera S

Porsche 911 GT2 RS

Porsche Panamera Turbo

Porsche 911 Turbo S Exclusive Series

Porsche Boxster 718 Spyder

Porsche 911 Carrera GTS

Porsche 911 Turbo S Cabriolet Exclusive

Porsche 911 Targa 4 GTS

Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet

Porsche Cayman GT4

SRT Viper GTS

Subaru Impreza WRX STI

Subaru BRZ Premium

Subaru Impreza WRX STI

Volkswagen Beetle 1963

Volkswagen Golf GTI 1976

Volkswagen Golf GTI Clubsport

Volvo 242DL 1975

Volvo Amazon P130

Need for Speed Unbound, un'immagine di gioco

QUALE SCELGO? Chi prenota NFS: Unbound dal sito ufficiale potrà sbloccare alcuni elementi cosmetici (effetto fumo, targa, grafiche esclusive) e 150mila dollari virtuali da spendere in multiplayer. Il gioco è disponibile in due versioni: quella standard e la Palace Edition, che comprende quattro auto esclusive già personalizzate, effetti di guida, targa e decal Mashman, grafiche e artwork, un pacchetto di gioco con 20 capi di abbigliamento esclusivi.

Need for Speed Unbound, un'immagine di gioco

QUANDO ARRIVA Sviluppato da Criterion Games e pubblicato da Electronic Arts, Need for Speed Unbound uscirà il prossimo 2 dicembre 2022 per PlayStation5, Xbox Series X|S e PC (su Origin, Steam ed Epic Game Store). Prezzi? 69,99 euro per l’edizione standard (79,99 su console) e 79,99 euro (89,99 euro) per la Palace Edition. I membri del servizio EA Play Pro potranno giocare a NFS Unbound Palace Edition con tre giorni di anticipo, dal 29 novembre.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/10/2022